夏立言接見羅森伯格 盼持續深化台美關係

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（中央社記者王承中台北2日電）國民黨副主席夏立言今天接見AIT主席羅森伯格。夏立言表示，國民黨感謝美國對台灣的堅定支持，樂見台美在安全、經貿、文化等交流合作關係持續加深，並期待未來在台灣關係法的架構下，擴展雙邊共同利益，增進台美人民福祉。

國民黨今天發布新聞稿指出，國民黨副主席夏立言下午於中央黨部接見美國在台協會（AIT）主席羅森伯格 （Laura Rosenberger），雙方就台美關係、區域情勢及雙邊交流深度交換意見，會談氣氛良好融洽。

夏立言表示，國民黨主席朱立倫特別請他代表向羅森伯格表達誠摯歡迎之意。他去年曾於陪同國民黨總統候選人侯友宜訪美時與羅森伯格見面，今天在台北再次見面，感到格外愉快。

夏立言指出，今年是台灣關係法立法暨AIT成立45週年，國民黨感謝美國對台灣的堅定支持，樂見台美在安全、經貿、文化等交流合作關係持續加深，並期待未來在台灣關係法的架構下，擴展雙邊共同利益，增進台美人民福祉。

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夏立言表示，感謝AIT45年來與中華民國歷任政府及全體人民的密切互動，以及為雙邊關係的持續發展所做出的貢獻，並祝AIT生日快樂。

夏立言指出，國民黨將持續深化台美關係，堅定走「親美、友日、和陸」中道理性路線，與所有價值理念相近的國際友人走在一起，提升台灣的國際能見度，同時維繫兩岸對話溝通，維持台海和平穩定的現狀。他近日將赴美參加會議並會晤老朋友，期待與羅森伯格於華府再次相見。（編輯：蘇龍麒）1130402