國民黨國際部主任黃介正搭機訪美 盼交流政策

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（中央社記者葉臻桃園8日電）國民黨國際部主任黃介正今天啟程赴美國華府訪問，他在桃園國際機場受訪時說，會與美國政府官員、負責台灣聯繫的部門接觸，盼在美國大選後有第一手的觀察、討論未來的政策議題。

國民黨主席朱立倫6日表示，國民黨副主席夏立言與黃介正將到美國華府訪問，將與美國政府、國會、智庫等重要人士會談，希望國民黨與美國重要政黨保持密切合作關係及聯繫。

黃介正今天在桃園機場出發前接受媒體聯訪時指出，朱立倫特別派他與夏立言，在美國大選完後隔二天到美國訪問，可見國民黨對台美關係的重視；國民黨對美工作一直都是兩黨兼顧，這次也是一樣，過去共和黨的時候，國民黨也接觸很多。

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他表示，這次會與美國總統拜登政府重要的官員、負責與台灣聯繫的部門見面接觸，希望在美國大選後有第一手的觀察，了解紐約及華府的動態、政經情勢變化，以及討論未來的政策議題。

黃介正指出，這次他與夏立言採取分進合擊，他都待在華府，夏立言還要負責紐約，他們會有很長的時間一起在華盛頓；相信國民黨有責任及義務要更了解台美關係，才能做出更好的政策貢獻。（編輯：戴光育）1131108