陳建仁：全力以赴到5/19 與下任內閣無縫接軌

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（中央社記者王揚宇台北19日電）有民調指出，近4成9民眾滿意行政院長陳建仁的整體施政。陳建仁今天受訪指出，會繼續努力，這個內閣會全力以赴到5月19日，並與下任內閣無縫接軌，使台灣變成一個更溫暖堅韌、富強康樂的國家。

立法院今天繼續進行施政總質詢，陳建仁會前接受媒體聯訪，對於台灣民意基金會公布最新民調，有近4成9民眾滿意內閣團隊表現，但有近4成民眾不滿意等議題，作相關說明

陳建仁說，在這段期間，內閣（團隊）兢兢業業從事福國利民工作，成績也都有目共睹，例如美國智庫「傳統基金會」所做的經濟自由度報告，台灣排名全球第4，是歷史最好的成績等。

陳建仁表示，會全力以赴，使國家的政治、經濟、文化、衛生等發展，都能符合民眾期待，也虛心接受各方批評，會繼續努力，這個內閣會全力以赴到5月19日，與下任內閣能無縫接軌。（編輯：張均懋）1130319