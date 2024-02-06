病重嬤撐到投票後離世 賴清德：不會辜負期盼

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（中央社記者葉素萍台北6日電）有網友在社群平台Threads貼文敘述阿嬤生前最大的願望就是為賴清德投下一票，1月13日投票後突喘不過氣，在投票所倒下，經搶救後仍離開人世。總統當選人賴清德留言回應，「不會辜負阿嬤的期盼，一定會竭力為台灣的民主與自由永生奮鬥」。

網友溫蒂發文指出，近日在整理阿嬤過世前的影片發現，阿嬤在2022年的母親節特別許下願望，表示「一定要撐到2024！因為她要投給賴清德」。

溫蒂說，今年1月13日投票日當天，阿嬤因肺部纖維化，病情加劇，投下票之後突喘不過氣，在投票所倒下，經搶救後仍離開人世。

溫蒂表示，阿嬤生前積極參與政治運動，包括牽手護台灣、太陽花學運都沒缺席，是她的民主前輩，開啟她對政治的關心，「雖然阿嬤來不及親眼看見賴清德總統的勝選結果。但相信阿嬤在天之靈一定也為台灣的民主和選舉結果感到驕傲的」。

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貼文一出引起眾多網友按讚，賴清德也留言感謝溫蒂與阿嬤的支持，並特別引用歌手謝銘祐「路」的歌詞：「離開的人無離開，若一節一節的火車，怹一路一路送咱到遮」。

賴清德表示，阿嬤一生對台灣民主的盼望與行動使人欽佩，將永遠存在後輩心中，「未來我不會辜負阿嬤的期盼，一定會竭力為台灣的民主與自由永生奮鬥，就如同您一樣。我們都是驕傲的台灣囡仔！」（編輯：林興盟）1130206