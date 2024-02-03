藍委：民眾黨信用打折扣 不影響未來法案合作

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（中央社記者劉冠廷台北3日電）立法院長選舉爆出選前喬綠白合作的羅生門，國民黨立委王鴻薇今天表示，這讓民眾黨信用大打折扣，但藍、白在法案上的合作應該不受影響，國民黨立委徐巧芯也認為，該合作就合作，該競爭就競爭。

民進黨與民眾黨為了是否曾遊說國會龍頭選舉合作一事互槓，民眾黨主席柯文哲被綠營指致電醫界大老喬「珊昌配」，柯文哲反批造謠並將提告，綠白兩陣營現各說各話，至今交鋒不斷。

王鴻薇今天受訪表示，不管是民進黨或民眾黨主動，都違反民眾黨日前公開宣示的國會4大改革方案，且當時還要求國、民兩黨立法院正副院長候選人，都要到民眾黨團去報告以產生人選，這代表說一套做一套，會讓外界對民眾黨的誠信大打折扣。

王鴻薇指出，國民黨在立法院內還是以推動重大法案與公共政策為目標，因此未來藍白之間在法案上的結合與合作，應該不受影響。

王鴻薇強調，民眾黨經歷過多次誠信質疑，目前大多數民意也希望在野黨合作，推動福國利民的法案，而不是在深宮裡鬥來鬥去，國民黨會繼續開大門走大路，尋求在野合作，共同推出重大法案。

徐巧芯也說，她認為藍白合作不會受到影響，該合作就合作，該競爭就競爭，2024年的選舉過程，藍白雙方已找到更合適的互動方式，盡可能以公開透明、訴諸大眾的方式溝通，而且要站穩自己立場，將民眾黨視為獨立的個體，尊重對方的選擇即可。

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徐巧芯表示提到，由於過去已有經驗，國民黨這次不像民進黨採私下協調、碰一鼻子灰，國民黨早就宣示「雙進雙出」，國會改革承諾也公開透明向社會報告，用最大的誠意拜票，同時站穩自身立場，以團結的國民黨應對可能變化，才是正道。

至於立法院長韓國瑜鎖定前立法院副秘書長、前考試委員周萬來擔任立院秘書長，王鴻薇表示，執政黨對韓國瑜是磨刀霍霍，找周萬來可降低相關政治色彩，且周萬來嫻熟議事，一定可以幫到韓國瑜，會是不錯的組合。（編輯：林克倫、張若瑤）1130203