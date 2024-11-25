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財委會通過主決議 促提國營金融事業員工福利改進案

2024/11/25 14:56
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（中央社記者范正祥台北25日電）立法院財政委員會今天通過主決議，請財政部會同行政院人事行政總處，提出拉近國營金融事業機構與泛公股金融同業的伙食費、生育補助、獎金、員工福利信託等相關方案，於1個月內向財委會提出改進方案的書面報告，以提升國營金融事業機構競爭力。

立法院財委會今天審查民國114年度中央政府總預算案有關財政部及所屬單位歲入預算部分等案，會中無異議通過國民黨立委賴士葆、民眾黨立委黃珊珊及民進黨立委李坤城、王世堅等人共同所提主決議。

賴士葆等人提案指出，金融市場競爭激烈，但國營金融事業機構的各項員工待遇及福利措施，卻仍沿用民國62年的單一薪給制度規範作為拘束而缺乏彈性，與純民營或公股相較，均無法在立足點上競爭，在攬才留才上將漸失誘因。

提案指出，本國銀行在經營上面對相同的競爭市場環境，但國營金融事業機構（含台灣金控、台灣土地銀行及中國輸出入銀行）員工的薪酬、福利措施，卻不及其他泛公股金控（銀行）。

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賴士葆等人提出「國營金融事業機構員工福祉及市場競爭力」案，盼立法院財委會通過主決議，請財政部會同人事總處，提出拉近國營金融事業機構與泛公股金融同業的伙食費、生育補助、獎金、員工福利信託等相關方案，於1個月內向財委會提出改進方案的書面報告，以提升國營金融事業機構競爭力。

立法院財委會今天在場立委對於賴士葆等人的共同提案無異議，通過主決議。（編輯：張均懋）1131125

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