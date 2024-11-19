藍營財劃法版本擬首都加給3% 蔣萬安：不需要

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（中央社記者陳怡璇台北19日電）台北市長蔣萬安今天與北市5名立委開便當會討論財劃法，並表示國民黨提出的首都加給3%「不需要」，財劃法25年未修正，應該擴大中央釋出給地方的財源才能減輕負擔。

蔣萬安今天中午與王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、羅智強、賴士葆等5名北市立委開便當會討論財政收支劃分法，會後被媒體堵訪時表示，財劃法已經25年未修正，現在應該檢討、把餅做大，擴大中央釋出給地方政府的財源與規模，才能減輕地方政府的負擔。

蔣萬安並說，在大家充分交換意見後，認為在公平合理的分配，以及考慮地方政府財政貢獻度下，不需要首都加給3%。

媒體追問是否會去行政院會親自反映給行政院長卓榮泰，蔣萬安表示黨團都願意去討論。

賴士葆補充，25年前中央跟地方的比例是60比40，現在的財劃法是讓中央集權又集錢、比例變成75比25，因此目標是回到60比40，依照國民黨的版本就是新台幣5700多億元，會在朝野協商時討論。

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賴士葆並說，北市的修正動議很用心、做很多功課，讓他們很敬佩，會全力支持北市的修正動議版本；而25年沒修的法不可能修一次就讓大家都滿意，但先求有再求好，打破「像乞丐一樣跟中央要錢」的態勢。

媒體追問藍營財劃法疑似鬧雙胞、黨團與智庫版本不同一事，賴士葆重申蔣萬安立場，就是這3%要刪掉，且首都加給這件事是智庫提的，並不是台北市政府自己提出。（編輯：李錫璋）1131119