應曉薇涉京華城案交保傳持2本護照 北市議會：若具雙國籍將解職

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（中央社記者劉建邦台北28日電）北市議員應曉薇涉京華城案遭訴，台北地院裁定交保，媒體報導應曉薇有2本護照。市議員林亮君質疑應曉薇曾改名參選是欺騙選民；議會今天表示，若議員具雙國籍將由行政院解職。

國民黨台北市議員應曉薇涉京華城案遭訴，台北地方法院27日裁定新台幣1500萬元交保，限制出境、出海、住居。媒體報導，疑因應曉薇持有2本護照導致辦保程序延宕。北院表示，合議庭將於31日開庭訊問應曉薇。

民進黨台北市議員林亮君今天透過群組貼文指出，依國籍法第20條規定，擔任公職不得有雙重國籍，必須在就職前放棄外國國籍。若媒體報導為真，應曉薇擔任14年的議員生涯都在欺騙北市中正萬華區選民。

林亮君說，應曉薇曾改過名字，並於2010年參選台北市議員時使用現在姓名，此次因涉案被相關單位發現疑有其他國家護照，研判護照姓名很可能是原名。

她指出，國民黨前立委李慶安曾被媒體報導有雙重國籍，後遭中央選舉委員會判定當選無效，應曉薇不可能不清楚此案，認為應曉薇是心存僥倖參選台北市議員。

林亮君說，應曉薇除要面對京華城案，更先面對雙重國籍問題，若應曉薇有其他國家護照，就不具議員資格，且要繳回擔任14年台北市議員約新台幣3000萬元的薪資。

應曉薇辦公室執行長王尊侃則在應曉薇媒體群組回應指出，應曉薇在14年前當選議員就放棄加拿大國籍，且已找到當時放棄文件，並交由律師事務所處理，後續將由律師事務所處理相關聲明。

台北市議會表示，議員就任時就發文告知依規定不能有雙國籍，若有雙國籍須在1年內放棄其他國籍。若議員具有雙國籍，將由行政院解職，因應曉薇非違反選罷法第74條規定，若確定被解職，將不會遞補名額。

據了解，針對追回議員薪資，議會人員提到如李慶安的雙國籍案，因當時法院認為李慶安有執行職務，所以沒有不當得利，初步研判議會針對應曉薇的作法，可能會類似此狀況。（編輯：李錫璋）1131228