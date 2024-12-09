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陸配前議員史雪燕遭解職 南投議會暫不追討所得

2024/12/9 15:56（12/9 16:02 更新）
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南投縣前議員史雪燕。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）南投縣議會今天表示，遭解職的陸配前南投縣議員史雪燕可提行政救濟，如果敗訴確定，議會可追討史雪燕任職期間所領費用。追討與否屆時由議長決定，但議會目前傾向不追討。

內政部6日表示，史雪燕未依國籍法規定，就職前辦理放棄中華民國以外國籍，並於就職日1年內完成放棄並提佐證資料，內政部2日已依法解除議員公職。

至於是否追回史雪燕遞補任議員約1年4個月相關所得，南投縣議會告訴中央社記者，議員研究費、出席費、交通費、健康檢查費與保險費等由議會發出，估算後可要求史雪燕繳回，如果拒繳回，議會提行政訴訟確定後，移由法務部行政執行署強制執行。

前台北市議員李慶安涉雙重國籍案遭台北市議會提告「返還支領費用」，追討任議員期間各項費用約新台幣2270萬元，經上訴，最高行政法院2011年認同原審判決，議會敗訴確定；台北高等行政法院認為李慶安在解除職務前，議員身分屬有效，已支領費用非不當得利。

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南投縣議會舉李慶安案為例表示，史雪燕可對遭解職提訴願、行政訴訟，待行政救濟程序（敗訴）確定，議會計算史雪燕任職期間所領費用總額後，如果議長決定追討，將發文給史雪燕追討；如果拒不繳回，再由議會提返還支領費用行政訴訟，而史雪燕任職期間確有執行議員職務，議會目前態度傾向不追討。

排名台灣民眾黨不分區第15名的李貞秀目前是民眾黨立法院黨團總召集人黃國昌辦公室助理，由於民眾黨不分區立法委員有2年條款，外界關注李貞秀是否可能成為首名陸配立委。（編輯：李明宗）1131209

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