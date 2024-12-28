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柯文哲交保 藍委：檢方抗告若遭駁回政治力不可小覷

2024/12/28 13:38
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（中央社記者劉冠廷台北28日電）京華城案柯文哲、沈慶京、李文宗、應曉薇昨天獲交保，北檢不服提抗告，國民黨立委李彥秀今天說，如果抗告最後仍遭駁回，雖然不影響日後的司法審判，但是在社會恐怕會持續發酵，後續的政治影響力不可小覷。

京華城案，台北地方法院裁定前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、前台北市長辦公室主任李文宗、國民黨台北市議員應曉薇、前台北市副市長彭振聲交保，台北地檢署27日表示，已對柯、沈、李、應4人交保裁定提抗告，彭振聲部分不抗告。

李彥秀今天表示，案件偵查期間，由於諸多事證都需要調查偵訊，法官對於檢方聲押理由的判定，原本就會有比較寬的標準；但是隨著偵查結束，起訴書也將被告罪證攤在陽光下，檢方就必須提出更為強而有力的事證，才能說服法官繼續羈押。

李彥秀說，柯文哲身繫民眾黨未來的存續與發展，缺乏逃亡的動機，再加上「且不得有任何接觸同案被告、證人的行為」的限制，檢方抗告，恐怕需要對院方提出一刀斃命的事證。

李彥秀認為，檢方起訴後，雖然指控柯文哲收受新台幣1500萬元的賄款，但是仍缺乏具體金流的明確事證，如果抗告最後仍遭駁回，雖然不影響日後的司法審判，但是在社會恐怕會持續發酵，後續的政治影響力不可小覷。

李彥秀表示，柯文哲雖然在20日寄出「辭黨主席聲明」，但是目前民眾黨對柯文哲的支持始終堅定，「主席沒有第二人選」成為民眾黨的主旋律，「今天柯文哲，明天任何人」在民眾黨基層也繼續發酵，如果檢方聲押最終以失敗收場，雖然柯文哲仍難在短期內滿血復活，但是蓄積政治能量恐怕才是民進黨真正需要擔心的問題。

李彥秀指出，不論柯文哲是否續任黨主席，仍然對於民眾黨有實質且關鍵的影響力，柯文哲的態度與意志仍然是未來3黨合縱連橫的關鍵，相信將近4個月羈押期間，柯文哲應該也有深刻的思考，對民眾黨與柯文哲而言，恐怕是迫害越大，反彈也越大。（編輯：張均懋、蘇龍麒）1131228

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