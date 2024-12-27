郝龍斌：京華城容積獎勵屬不法利益 應全部取消

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（中央社記者劉冠廷台北27日電）前台北市長郝龍斌今天說，京華城容積率達到840%，顯然不合法。北市府必須超前部署，儘快處理，並與業者協商，避免京華城成為爛尾樓，對環境造成衝擊；從他的角度看，京華城20%的容積獎勵，明顯屬於不法利益，應全部取消。

台北地檢署偵辦京華城案、民眾黨主席柯文哲政治獻金案，26日偵查終結。針對京華城工地，台北市都發局表示，起訴書出爐後的2週內將開會討論容積率等問題，若經專家確認有適法性疑慮，將停工並在1個月內撤銷細部計畫。

郝龍斌今天下午透過臉書表示，在京華城案中，因容積問題，有多位都發局官員被約談，更有些官員被起訴。

郝龍斌說，作為市長和主管，最重要的是支持並做為員工的後盾，更重要的是尊重專業；當然，員工也不應違背專業做不該做的事。如果當初柯文哲尊重專業，甚至支持那些少數不願為職位妥協而違背專業的都發局員工，今天京華城弊案就不會發生。

郝龍斌指出，京華城容積率達到840%，顯然不合法。市府必須超前部署，儘快處理，並與業者協商，避免京華城成為爛尾樓，對環境造成衝擊。從他的角度看，京華城20%的容積獎勵，明顯屬於不法利益，應該全部取消。

郝龍斌說，30%的容積轉移，其保守估計利益應在新台幣180億元以上。而當初威京僅以44億元購得，這部分也應該做適當處理。因為容積屬於公共財產，是全體市民的公共利益和資產，不能以44億元的代價進行30%的容積轉移，這無疑損害了台北市民及市政府的權益。除了這2項案件外，包括果菜市場案、北士科技園區案等，也應超前部署，制定完善的處理計畫。（編輯：蘇志宗、林興盟）1131227