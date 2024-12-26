蔡壁如請辭中市顧問獲准 市府發布辭職令

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中市政府顧問蔡壁如日前宣布參選民眾黨中央委員，並請辭中市府顧問獲准；原本蔡壁如今天下午要進市府辦離職手續，結果未進辦公室，市府則在傍晚發布蔡壁如辭職令。

蔡壁如日前宣布將參選明年1月改選的民眾黨中央委員，並決定辭去中市府顧問，蔡壁如已與市長盧秀燕面談過；由於請辭作業還在進行中，蔡壁如上午仍以市府顧問身分在大甲區跑行程。

由於民眾黨主席柯文哲因京華城案及政治獻金案，今天遭北檢起訴，蔡壁如稍早曾向媒體透露說，因為看到柯文哲起訴內容，她心情沒有很好，不想受訪，但下午會到市府辦理離職手續。

數十名電子及平面媒體從中午起就守候在蔡壁如辦公室前，但蔡壁如一直未出現，幾個小時後，才以訊息向媒體留言，「剛去辦公室，太多人先行離開！改天再訪」並表示，已簽了離職單。

中市府人事處指出，蔡壁如因個人生涯規劃，已依規定提出書面辭呈，自12月25日辭市府顧問一職，已依程序辦理，台中市政府並於今天發布辭職令在案。（編輯：陳仁華）1131226