蔡壁如請辭中市府顧問獲准 參選民眾黨中央委員

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中市政府顧問蔡壁如日前宣布參選民眾黨中央委員，將辭去市府顧問一職，中市府今天表示，辭職已獲准，相關作業依人事法規辦理中，蔡壁如上午仍在大甲區跑市府行程。

蔡壁如日前宣布將參選明年1月改選的民眾黨中央委員，並決定辭去中市府顧問，蔡壁如已與台中市長盧秀燕面談過。由於請辭作業還在進行中，蔡壁如上午仍以市府顧問身分在大甲區跑行程。

前台北市長柯文哲日前表態請辭民眾黨主席，台北地檢署偵辦金華城等案，今天起訴柯文哲，中央社記者致電及留訊息給蔡壁如，蔡壁如都未回覆，但她預計下午返回中市府辦理辭職手續。

台中市政府人事處表示，公務人員辭職有一定的作業程序，依法須以書面進行，目前當事人仍在進行相關程序中，市府會依人事法令規定辦理。（編輯：陳清芳）1131226