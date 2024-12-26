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京華城案 北院公開抽籤法官許芳瑜承審

2024/12/26 16:09（12/26 16:39 更新）
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（中央社記者林長順、黃旭昇台北26日電）台北地院今天下午抽籤，承審京華城案合議庭成員為審判長江俊彥、受命法官許芳瑜、陪席法官楊世賢。將開庭訊問前台北市長柯文哲等5人，決定是否繼續羈押。

台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲等人。檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑。

台北地方法院今天下午2時公開抽籤承審合議庭。院方表示，已收到京華城案的起訴卷證，經分案研判確認應屬刑事重大金融庭的「金訴」案件。

北檢今天偵結的起訴書共有891頁，共約61萬字。檢方移送相關卷證共148宗，下午在公開抽籤承審合議庭的會場，綁好的卷宗高高堆起，成排疊放在桌上，因數量龐大，成為矚目焦點。

北院說明分案規則表示，收案後會分為一般案件或金融案件，若為一般案件原則由電腦抽籤；除非是重大案件由院長核定，才會手動抽籤。

北院說，若為金融案件，一律都是手動抽籤。金融庭審理的4大類為涉及金融十法等犯罪案、或被害法益新台幣1億元以上案件、或貪瀆加上洗錢案件，以及社會重大矚目案件經法院院長核定案。

北院說，本件因檢察官起訴法條，涉及貪污治罪條例與洗錢防制法，屬於貪瀆加上洗錢案，故由金融庭負責審理。但因被害法益未達1億元，故並非分為「金重訴」案，而是「金訴」案。

北院說，金融庭共1名庭長、3名審判長、8名法官，依照分案要點，庭長與審判長不參與分案，故由8名法官分案。「金訴」字別共8支籤，由8支籤的承審法官抽籤。

經由8支籤逐一投入抽籤箱後，抽出「衛股」法官許芳瑜。合議庭成員為審判長江俊彥（司法官班第39期）、受命法官許芳瑜（52期）、陪席法官楊世賢（55期）審理。

北檢偵辦期間，聲請羈押禁見前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲、前台北市長辦公室主任李文宗、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等5人獲准。

北檢上午已將5人提押到候審室，北院說，合議庭組成後將把卷宗移給合議庭閱卷，會召開5名在押被告的移審庭，決定是否繼續羈押。（編輯：李錫璋）1131226

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