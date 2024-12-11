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被問京華城案不法所得是否上億 柯文哲未回應

2024/12/11 15:00（12/11 15:31 更新）
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台北地檢署偵辦京華城案，為釐清相關金流等細節，檢察官11日下午再度提訊在押的前台北市長柯文哲（前左2）說明。對於媒體詢問不法所得是否上億元，柯文哲聽到後看了一眼在場記者，並未回應。中央社記者張皓安攝 113年12月11日
台北地檢署偵辦京華城案，為釐清相關金流等細節，檢察官11日下午再度提訊在押的前台北市長柯文哲（前左2）說明。對於媒體詢問不法所得是否上億元，柯文哲聽到後看了一眼在場記者，並未回應。中央社記者張皓安攝 113年12月11日
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（中央社記者林長順台北11日電）台北地檢署偵辦京華城案今天提訊在押的前台北市長柯文哲，下午交由廉政署詢問。媒體問不法所得是否上億元，柯文哲聽到後看了一眼在場記者，並未回應，隨即上廉政署車內。

北檢偵辦京華城案、政治獻金案已到收尾階段，目前正在撰寫結案書類，為釐清相關金流等細節，檢察官今天下午再度提訊在押的柯文哲，先交由廉政署詢問。

鏡週刊報導，檢廉偵辦期間，在柯文哲的另一個行動硬碟查獲8張鉅額支票影本，已掌握其相關金流，總計柯文哲涉京華城收賄及侵占政治獻金的不法金額已超過新台幣1億餘元。

報導指出，偵辦進度接近收尾，北檢將以木可公司內帳等帳冊未扣案、綽號「橘子」的柯文哲隨行秘書許芷瑜潛逃海外、同案被告李文宗與沈慶京三緘其口、柯文哲涉滅證及柯文哲拒絕答辯等6大理由起訴，並向法院請求續押柯文哲。不過，北檢對此不願回應。

廉政署人員下午開車到北檢載送柯文哲回廉政署，媒體在柯文哲上車前問「不法所得上億元是真的嗎？」柯文哲聽到後，循著聲音來源看了一眼在場記者，隨後上車離開，並未回答。（編輯：張銘坤）1131211

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