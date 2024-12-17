柯文哲政治獻金案6證人請回 陳智菡：希望司法還公道

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北17日電）北檢偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，今天通知陳智菡、許甫、吳怡萱、黃瀞瑩等6人作證，經訊問3個小時後均請回。陳智菡離開時受訪指出，希望司法能早日還當事人一個公道。

北檢檢察官今天上午指揮法務部調查局北部地區機動工作站，以證人身分通知民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨副秘書長許甫、民眾黨台北市議員黃瀞瑩、民眾黨發言人吳怡萱，及木可公司員工何璦廷、李婉萱等6人到北機站作證，下午則自行前往北檢接受複訊。經檢察官訊問3個小時後，6人均請回。

陳智菡離去時受訪表示，檢調好像很多不是很理解的地方，包含競選小物或政治獻金，「當然我們是國民，要來協助釐清」，也希望司法能早日還當事人一個公道。吳怡萱離開北檢時則說，「我有跟檢察官說，希望我的偵訊內容不要出現在下一期的鏡週刊報導裡面，檢察官表示他也很困擾」。

台北地檢署偵辦柯文哲政治獻金案，查出柯文哲與前台北市長辦公室主任李文宗涉嫌以木可公司侵占政治獻金款項，檢察官為保全證據，日前向台北地方法院聲請扣押木可公司相關銀行帳戶獲准，合計新台幣3883萬7712元。

檢調懷疑，部分政治獻金疑似轉入木可公司或眾望基金會，一部分人員薪水來源不明，因此傳喚相關人員說明。此外，檢調掌握，民進黨台北市議員簡舒培日前揭露，何璦廷、李婉萱為木可公司員工，卻曾領柯文哲競辦的薪水，其中何璦廷曾捐政治獻金給柯文哲，懷疑木可公司為柯文哲的小金庫。（編輯：張銘坤）1131217