檢調查柯文哲政治獻金案約談多人 民眾黨：製造寒蟬效應

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（中央社記者陳俊華台北17日電）台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，檢調傳喚台北市議員黃瀞瑩、民眾黨發言人吳怡萱等人。民眾黨今天表示，偵查尾聲對發言體系及黨公職人員大規模約談，難道想製造寒蟬效應讓人噤聲。

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，為了解眾望基金會、木可公司及競選金流等，檢察官今天指揮調查局北機站傳喚民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨副秘書長許甫、民眾黨台北市議員黃瀞瑩、民眾黨發言人吳怡萱等人。

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台灣民眾黨透過媒體群組表示，相關黨公職會善盡公民義務，配合約談。柯文哲被羈押至今，已超過100天，近4個月以來，特定週刊的「每週連載」，甚至近期約談政論節目來賓等一連串行動，形塑未審先判氛圍。

民眾黨說，如今羈押期限將至，還要特意在偵查尾聲之際，對民眾黨發言體系及黨公職人員大規模約談，動機令人費解；北檢一手放任名嘴操弄輿論、一手約談民眾黨發言體系，難道是想製造寒蟬效應讓人噤聲，全民都看在眼裡。（編輯：謝佳珍）1131217