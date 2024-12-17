柯文哲政治獻金案 陳智菡、吳怡萱等6證人北檢複訊

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（中央社記者謝幸恩台北17日電）北檢偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，今天通知陳智菡、許甫、吳怡萱、黃瀞瑩等6人作證。陳智菡抵北檢接受複訊前受訪說，政治獻金跟競選小物不一樣，所以來幫檢調釐清。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨副秘書長許甫、民眾黨台北市議員黃瀞瑩、民眾黨發言人吳怡萱，及木可公司員工何璦廷、李婉萱等人上午先到調查局北機站，下午則到北檢接受檢察官複訊。

吳怡萱受訪表示，檢調分不清楚政治獻金跟競選小物的差別；陳智菡也說，政治獻金跟競選小物是不一樣的東西，所以來幫檢調釐清。

民眾黨今天透過媒體群組表示，相關黨公職會善盡公民義務，配合約談；如今羈押期限將至，還要特意在偵查尾聲之際，對民眾黨發言體系及黨公職人員大規模約談，動機令人費解。

台北地檢署偵辦柯文哲政治獻金案，查出柯文哲與前台北市長辦公室主任李文宗涉嫌以木可公司侵占政治獻金款項，檢察官為保全證據，日前向台北地方法院聲請扣押木可公司相關銀行帳戶獲准，合計新台幣3883萬7712元。

北檢偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案已近尾聲，承辦檢察官正撰寫結案書類，為補強案情細節，陸續傳喚、提訊證人與被告。檢察官今天上午指揮法務部調查局北部地區機動工作站，以證人身分通知陳智菡等6人說明，6人下午陸續抵達北檢接受複訊。

檢調懷疑，部分政治獻金疑似轉入木可公司或眾望基金會，一部分人員薪水來源不明，因此傳喚相關人員說明。此外，檢調掌握，民進黨台北市議員簡舒培日前揭露，何璦廷、李婉萱為木可公司員工，卻曾領柯文哲競辦的薪水，其中何璦廷曾捐政治獻金給柯文哲，懷疑木可公司為柯文哲的小金庫。（編輯：蕭博文）1131217