加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
柯文哲政治獻金案
新聞專題
柯文哲政治獻金案1/145
首頁 / 社會

柯文哲政治獻金案 陳智菡、吳怡萱等6證人北檢複訊

2024/12/17 15:11（12/17 16:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
北檢偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，為釐清眾望基金會、木可公司金流，17日指揮調查局傳喚民眾黨立法院黨團主任陳智菡（前排左）、民眾黨副秘書長許甫（前排右）、民眾黨發言人吳怡萱（2排右）、民眾黨台北市議員黃瀞瑩（2排左）等證人，陳智菡等人下午到北檢進行複訊。中央社記者王騰毅攝 113年12月17日
北檢偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，為釐清眾望基金會、木可公司金流，17日指揮調查局傳喚民眾黨立法院黨團主任陳智菡（前排左）、民眾黨副秘書長許甫（前排右）、民眾黨發言人吳怡萱（2排右）、民眾黨台北市議員黃瀞瑩（2排左）等證人，陳智菡等人下午到北檢進行複訊。中央社記者王騰毅攝 113年12月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北17日電）北檢偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，今天通知陳智菡、許甫、吳怡萱、黃瀞瑩等6人作證。陳智菡抵北檢接受複訊前受訪說，政治獻金跟競選小物不一樣，所以來幫檢調釐清。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨副秘書長許甫、民眾黨台北市議員黃瀞瑩、民眾黨發言人吳怡萱，及木可公司員工何璦廷、李婉萱等人上午先到調查局北機站，下午則到北檢接受檢察官複訊。

吳怡萱受訪表示，檢調分不清楚政治獻金跟競選小物的差別；陳智菡也說，政治獻金跟競選小物是不一樣的東西，所以來幫檢調釐清。

民眾黨今天透過媒體群組表示，相關黨公職會善盡公民義務，配合約談；如今羈押期限將至，還要特意在偵查尾聲之際，對民眾黨發言體系及黨公職人員大規模約談，動機令人費解。

台北地檢署偵辦柯文哲政治獻金案，查出柯文哲與前台北市長辦公室主任李文宗涉嫌以木可公司侵占政治獻金款項，檢察官為保全證據，日前向台北地方法院聲請扣押木可公司相關銀行帳戶獲准，合計新台幣3883萬7712元。

北檢偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案已近尾聲，承辦檢察官正撰寫結案書類，為補強案情細節，陸續傳喚、提訊證人與被告。檢察官今天上午指揮法務部調查局北部地區機動工作站，以證人身分通知陳智菡等6人說明，6人下午陸續抵達北檢接受複訊。

檢調懷疑，部分政治獻金疑似轉入木可公司或眾望基金會，一部分人員薪水來源不明，因此傳喚相關人員說明。此外，檢調掌握，民進黨台北市議員簡舒培日前揭露，何璦廷、李婉萱為木可公司員工，卻曾領柯文哲競辦的薪水，其中何璦廷曾捐政治獻金給柯文哲，懷疑木可公司為柯文哲的小金庫。（編輯：蕭博文）1131217

#民眾黨立法院黨團
#政治獻金
#陳智菡
#黃瀞瑩
#北檢
#柯文哲
#許甫
#吳怡萱
#京華城案
#木可公司
延伸閱讀
檢調查柯文哲政治獻金案約談多人 民眾黨：製造寒蟬效應週刊指柯文哲成立眾城公司 民眾黨：從未介入運作柯文哲涉侵占政治獻金 北檢扣押木可近4000萬元柯文哲政治獻金匿名捐款多？黃珊珊：會計師申報懶惰眾望基金會否認是柯文哲小金庫 聲明「每筆金額皆有憑據」
柯文哲
查柯文哲政治獻金涉申報不實 檢調傳喚黃瀞瑩吳怡萱查柯文哲政治獻金案 檢調傳喚陳智菡許甫作證
陳智菡
莊瑞雄駁斥玩球版 民眾黨團秀立法院公報佐證傳柯文哲給1000萬上政論節目 陳智菡：根本是0元
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
查柯文哲政治獻金涉申報不實 檢調傳喚黃瀞瑩吳怡萱
108
更多編輯台推薦新聞：