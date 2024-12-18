京華城案進入偵查尾聲 北檢再度提訊沈慶京

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（中央社記者謝幸恩台北18日電）台北地檢署偵辦京華城案，已近尾聲，為鞏固行賄前台北市長柯文哲相關細節，檢察官今天提訊在押的威京集團主席沈慶京。囚車於上午9時左右到達，沈慶京坐著輪椅進入北檢。

北檢偵辦京華城案，查出沈慶京希望透過國民黨台北市議員應曉薇的市議員身分，為京華城公司陳情或以市議員職務召開各協調會等手段，拿到所期望的容積率，透過相關協會匯款給應曉薇，金額超過新台幣4740萬元。

不僅如此，沈慶京涉嫌指示前鼎越開發董事長朱亞虎領銜威京集團高階主管，每人30萬元共計210萬元，匯入柯文哲指定的民眾黨政治獻金專戶，待柯文哲促成京華城改建案擴增到840%容積樓地板面積，沈慶京涉嫌交付1500萬元給柯文哲，作為部分賄賂。

北檢認定沈慶京涉犯貪污治罪條例行賄等罪，向法院聲請羈押禁見，並聲請延押獲准。案件偵辦已近尾聲，檢察官目前正撰寫結案書類，上午再度提訊在押的沈慶京，鞏固案件相關細節。（編輯：李淑華）1131218