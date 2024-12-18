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京華城案、政治獻金案將偵結 北檢再度提訊李文宗

2024/12/18 13:52（12/18 14:21 更新）
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台北地檢署偵辦京華城案，檢察官18日再度提訊在押的前台北市長辦公室主任李文宗（左）；囚車下午1時到達，李文宗進入北檢。中央社記者吳家昇攝 113年12月18日
台北地檢署偵辦京華城案，檢察官18日再度提訊在押的前台北市長辦公室主任李文宗（左）；囚車下午1時到達，李文宗進入北檢。中央社記者吳家昇攝 113年12月18日
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（中央社記者謝幸恩台北18日電）台北地檢署偵辦京華城案、民眾黨主席柯文哲政治獻金案進入尾聲，為鞏固相關案情，今天下午再度提訊在押的前台北市長辦公室主任李文宗說明。

檢廉調查，威京集團主席沈慶京為獲取京華城改建案超過560%的容積樓地板面積，涉嫌指示前鼎越開發董事長朱亞虎領銜威京集團高階主管，每人新台幣30萬元共計210萬元，匯入柯文哲指定的台灣民眾黨政治獻金專戶，作為柯文哲與沈慶京期約違背職務行賄前金。

檢廉懷疑，柯文哲明知增加過高、超過560%容積樓地板面積予京華城改建案涉違背法令，仍令前台北市副市長彭振聲主持都委會，用各種手段，多次召集都委會，促成京華城改建案擴增到840%容積樓地板面積。沈慶京之後涉嫌交付1500萬元給柯文哲，作為部分賄賂。沈慶京、柯文哲等人涉犯貪污治罪條例行、收賄等罪。

另外，北檢偵辦柯文哲政治獻金案，查出柯文哲與時任競選辦公室財務長李文宗等人，涉嫌以木可公司侵占政治獻金，日前向台北地方法院聲請扣押木可相關帳戶3883萬7712元，已獲法院裁准。

檢、調、廉偵辦進度進入尾聲，承辦檢察官目前正在撰寫結案書類，為補強案情細節，陸續傳喚、提訊相關被告與證人。檢察官今天下午提訊在押的李文宗，詢問相關金流細節，預計訊問結束後還押看守所。（編輯：張銘坤）1131218

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