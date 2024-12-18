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駁斥發折扣碼抽佣金 黃瀞瑩：舊議題媒體帶風向

2024/12/18 17:01（12/18 17:36 更新）
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（中央社記者劉建邦台北18日電）媒體報導，北檢偵辦民眾黨政治獻金案，發現黨公職利用木可小物折扣碼抽取佣金，涉及政治獻金恐轉被告。民眾黨北市議員黃瀞瑩今天說，冷飯熱炒的舊議題，檢調透過媒體帶風向。

台北地方檢察署偵辦台灣民眾黨主席柯文哲政治獻金案，昨天通知黃瀞瑩、民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨副秘書長許甫、民眾黨發言人吳怡萱等6人作證，訊問3小時後均請回。

聯合報今天報導，民眾黨利用「網紅帶貨」銷售手法，藉黃瀞瑩等人高知名度，吸引選民捐贈政治獻金，再用「折扣碼」發放KP競選小物，進而從中抽佣分潤，抽佣的錢疑來自政治獻金，涉違反政治獻金法，而黃瀞瑩與陳智菡等人恐由證人轉列被告偵辦。

黃瀞瑩下午在台北市議會接受媒體聯訪時指出，募款小物或木可商店的宣傳，都是盡心盡力在做，希望能放大宣傳理念及理想，昨天偵訊時也詳盡地向檢調說明，但後續卻造成輿論風向，是由誰透露給媒體，才是外界該關注的焦點。

針對木可商品部分利潤被外界質疑是政治獻金，黃瀞瑩表示，此議題在幾個月前已講過多次，根本是冷飯熱炒的舊議題，檢調應該清楚媒體所報導提到的差別。

她指出，在偵訊室的內容，除檢調之外，怎會有人知道，但沒多久就有媒體對外放消息寫報導，根本透過媒體辦案帶輿論及風向，這樣作法只會讓外界質疑檢調公信力。

黃瀞瑩說，有關勞務報酬，網路都有相關紀錄及直播影片，外界都能找到，相信檢調也可找得到相關資訊。針對勞務報酬的定義，檢調應該比她更清楚。（編輯：戴光育）1131218

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台北地方檢察署偵辦台灣民眾黨主席柯文哲政治獻金案，同黨台北市議員黃瀞瑩（圖）17日被約談作證後請回。黃瀞瑩18日受訪表示，針對木可商品部分利潤被外界質疑是政治獻金一事，相關議題在幾個月前已講過多次，根本是冷飯熱炒的舊議題。中央社記者劉建邦攝 113年12月18日
台北地方檢察署偵辦台灣民眾黨主席柯文哲政治獻金案，同黨台北市議員黃瀞瑩（圖）17日被約談作證後請回。黃瀞瑩18日受訪表示，針對木可商品部分利潤被外界質疑是政治獻金一事，相關議題在幾個月前已講過多次，根本是冷飯熱炒的舊議題。中央社記者劉建邦攝 113年12月18日
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