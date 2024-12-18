柯文哲遞狀請求准許轉交文件 北院受理中

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（中央社記者劉世怡、謝幸恩台北18日電）因京華城等案遭羈押禁見的前台北市長柯文哲，日前遞狀向台北地方法院請求准許轉交文件。台北地院收案，案由為聲請解除禁止通信；檢方已收到院方徵詢函，研擬意見中。

刑事訴訟法規定，羈押並禁止接見通信之被告，法院對其通信的禁止，效力及於書信以外的文件，若發送書信以外的文件時，看守所也應檢具相關資料，報請檢察官或法院同意後，才得發送。

檢廉調查，威京集團主席沈慶京為獲取京華城改建案超過560%的容積樓地板面積，涉指示前鼎越開發公司董事長朱亞虎領銜威京集團高階主管，每人新台幣30萬元共計210萬元，匯入前台北市長柯文哲指定的台灣民眾黨政治獻金專戶，作為柯文哲與沈慶京期約違背職務行賄前金。

檢廉懷疑，柯文哲明知增加過高、超過560%容積樓地板面積予京華城改建案涉違背法令，仍令台北市前副市長彭振聲主持都委會，用各種手段，多次召集都委會，促成京華城改建案擴增到840%容積樓地板面積。沈慶京之後涉嫌交付1500萬元給柯文哲，作為部分賄賂。

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北檢8月底起指揮法務部廉政署陸續發動數波搜索約談，並聲請羈押禁見柯文哲、彭振聲、沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、朱亞虎與前台北市長辦公室主任李文宗等人獲准。檢察官聲請吳順民、朱亞虎具保停押獲准，柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗、彭振聲延押禁見獲准。

針對柯文哲的羈押禁見期限，檢察官於10月25日向北院聲請延押禁見。北院認為，柯文哲涉犯貪污治罪條例，犯罪嫌疑重大，所犯為5年以上有期徒刑之罪，有事實足有湮滅證據、勾串共犯證人及逃亡之虞，11月1日裁定延長羈押禁見2個月。柯文哲的律師於11月11日表示，柯文哲決定不抗告。（編輯：龍柏安）1131218