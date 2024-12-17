週刊指柯文哲成立眾城公司 民眾黨：從未介入運作

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（中央社記者陳俊華台北17日電）北檢偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，週刊報導，柯文哲成立「眾城公司」形同黨營事業。民眾黨今天表示，眾城公司與民眾黨毫無關係，從未介入該公司運作，北檢羅織罪名、未審先判，打擊司法公信力。

台北地檢署偵辦政治獻金案，查出柯文哲與前台北市長辦公室主任李文宗涉嫌以木可公司侵占政治獻金款項。「鏡週刊」報導，柯文哲悄悄執行「屯田計畫」，並成立眾城公司，形同民眾黨版的黨營事業，目標要募新台幣20億元，還打算成立控股及創投公司統整金流。

台灣民眾黨透過媒體群組表示，眾城公司與民眾黨毫無關係，從未介入該公司運作，週刊所述內容通篇臆測，沒有具體實證，根本望文生義。鏡週刊及北檢刻意放消息、羅織罪名，企圖為結案前形塑輿論氛圍，未審先判，再次打擊司法公信力。

民眾黨說明，檢察總長邢泰釗下令徹查洩密案後，鏡週刊更加肆無忌憚，甚至將「起訴書」具體有幾頁都寫出，狠狠打臉刑泰釗。民眾黨認為，媒體應善盡社會責任，一分證據說一分真話，但鏡週刊看到一間公司就說一堆鬼話，淪為台灣社會負面教材，令人遺憾。

台灣民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，他今天是第一次聽到「眾城公司」，請提出這種污衊、指控的人，具體回答眾城公司是民眾黨或柯文哲成立的證據是什麼。

黃國昌指出，台灣的媒體是想要怎麼亂寫都可以嗎，眾城公司做了什麼事、跟民眾黨有何關係，請週刊具體回答，不要連基本問題都無法回答，就往民眾黨身上潑髒水，配合北檢羅織罪名。他也要問，檢察總長邢泰釗「你還在睡嗎」。

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另外，「菱傳媒」報導，立法院12月24日將行使大法官人事同意權案投票，國民黨立法院黨團擬全數封殺7位被提名人，但傳出民眾黨立委黃珊珊接觸藍營，爭取支持司法院長被提名人張文貞。

黃珊珊表示，這顯然就是造謠，提名大法官的是民進黨，只有8席立委的民眾黨要去遊說有50幾席的國民黨立委，「你覺得可能嗎？」民眾黨有自己的主體性，相關法案都有自己的版本，同樣地對大法官人事同意權案也會有自己的立場，不需要見縫插針。（編輯：張若瑤）1131217