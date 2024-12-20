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京華城案政治獻金案將偵結 北檢再提訊柯文哲

2024/12/20 09:32（12/20 09:51 更新）
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台北地檢署偵辦京華城案，20日上午再度提訊前台北市長柯文哲。圖為檢察官19日提訊在押的柯文哲。（中央社檔案照片）
台北地檢署偵辦京華城案，20日上午再度提訊前台北市長柯文哲。圖為檢察官19日提訊在押的柯文哲。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北20日電）北檢偵辦京華城等案，預計下週偵結，為釐清相關細節，昨天提訊在押的柯文哲。偵訊約8小時後還押，今天上午再度提訊。柯文哲上午9時10分抵達北檢，穿著拖鞋，神情憔悴。

檢廉調查，沈慶京為獲取京華城改建案超過560%的容積樓地板面積，涉嫌指示前鼎越開發董事長朱亞虎領銜威京集團高階主管，每人30萬元共計210萬元，匯入柯文哲指定的台灣民眾黨政治獻金專戶，作為柯文哲與沈慶京期約違背職務行賄前金。

檢廉懷疑，柯文哲明知增加過高、超過560%容積樓地板面積予京華城改建案涉違背法令，仍令前台北市副市長彭振聲主持都委會，用各種手段，多次召集都委會，促成京華城改建案擴增到840%容積樓地板面積。沈慶京之後涉嫌交付1500萬元給柯文哲，作為部分賄賂。沈慶京、柯文哲等人涉犯貪污治罪條例行、收賄等罪。

另外，北檢偵辦柯文哲政治獻金案，查出柯文哲與時任競選辦公室財務長李文宗等人，涉嫌以木可公司侵占政治獻金，日前向台北地方法院聲請扣押木可相關帳戶3883萬7712元，已獲法院裁准。

北檢偵辦京華城案、政治獻金案已近尾聲，檢察官正在撰寫結案書類，為了讓柯文哲有最終陳述，昨天下午再度提訊在押的柯文哲說明，晚間9時許還押台北看守所。由於昨天尚未詢問完畢，檢察官今天上午再度提訊柯文哲說明。（編輯：李淑華）1131220

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京華城案偵結前最終訊問 北檢再度提訊柯文哲
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