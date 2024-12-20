京華城案將偵結 北檢再度提訊彭振聲

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（中央社記者林長順、謝幸恩台北20日電）北檢偵辦京華城案已近尾聲，為釐清相關細節，今天下午再提訊在押的前台北市副市長彭振聲。檢調同步約談民眾黨台北市議員陳宥丞作證，陳宥丞座車直接駛入北機站惹議。

另外，台北地檢署昨天提訊在押的前台北市長、民眾黨主席柯文哲，進行案件偵結前的最終訊問，歷時8小時訊問後還押台北看守所。檢察官今天上午再度提訊柯文哲，中午12時還押。

檢廉調查，威京集團主席沈慶京為獲取京華城改建案超過560%的容積樓地板面積，涉嫌指示前鼎越開發董事長朱亞虎領銜威京集團高階主管，每人新台幣30萬元共計210萬元，匯入柯文哲指定的台灣民眾黨政治獻金專戶，作為柯文哲與沈慶京期約違背職務行賄前金。

檢廉懷疑，柯文哲明知增加過高、超過560%容積樓地板面積予京華城改建案涉違背法令，仍令彭振聲主持都委會，用各種手段，多次召集都委會，促成京華城改建案擴增到840%容積樓地板面積。沈慶京之後涉嫌交付1500萬元給柯文哲，作為部分賄賂。沈慶京、柯文哲等人涉犯貪污治罪條例行、收賄等罪。彭振聲涉圖利等罪。

北檢偵辦京華城案、政治獻金案已近尾聲，檢察官正在撰寫結案書類，為了讓彭振聲有最終陳述，今天下午再度提訊在押的彭振聲說明。

政治獻金案部分，北檢查出柯文哲與前台北市長辦公室主任李文宗涉嫌以木可公司侵占政治獻金款項，檢察官17日指揮調查局北部地區機動工作站，以證人身分通知民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨副秘書長許甫、民眾黨台北市議員黃瀞瑩、民眾黨發言人吳怡萱，以及木可公司員工何璦廷、李婉萱等6人作證，訊後均請回。

檢調17日原本也以證人身分約談陳宥丞，但陳宥丞因出席雙城論壇，請假未到，檢調通知他今天上午再到北機站作證。陳宥丞在上午11時左右抵達北機站，他的座車直接開進北機站所在園區內，並於下午2時許赴北檢複訊。

台北地檢署偵辦柯文哲政治獻金案，為釐清政治獻金流向，20日指揮調查局北機站以證人身分傳喚民眾黨台北市議員陳宥丞（西裝者）。圖為陳宥丞座車開進去北機站時在大門下車，預計稍晚到北檢複訊。中央社記者謝幸恩攝 113年12月20日

媒體提問，上午直接將車子開進北機站是否有特權。對此，陳宥丞並未直接回應，他表示，自己是證人身分出席配合調查。

記者詢問，到北檢要釐清什麼事情，是競選小物還是政治獻金。陳宥丞回答，「謝謝大家關心」。

媒體追問，如何看待柯文哲請辭黨主席。對此，陳宥丞沒有任何回應。

對於陳宥丞直接開車進入北機站，調查局指出，北機站廳舍剛落成啟用，大門口柵欄尚未建置，警衛因人員進出繁多，第一時間沒有注意到而讓陳宥丞的司機把車開到門口。

調查局表示，警衛的確應攔下陳宥丞座車，但絕對沒有要給他或任何詢問人特權，往後會再做好警衛的安全及人員進出教育訓練。（編輯：戴光育）1131220