民眾黨：未收到柯文哲黨主席辭職書 傾向全力慰留

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（中央社記者郭建伸台北21日電）北院裁准民眾黨主席柯文哲遞交辭職聲明給黨秘書長周榆修，不過民眾黨中央緊急應變小組今天表示，目前沒收到任何辭職書，民眾黨仍相信柯文哲清白；據了解，今天開會過程，與會成員皆傾向全力慰留。

民眾黨主席柯文哲因涉及京華城等案遭台北地檢署聲請羈押禁見獲准。柯文哲日前聲請將自己擬具的民眾黨黨主席辭職聲明交給民眾黨秘書長周榆修，台北地院認為不影響檢方偵查作為，昨天裁准。

民眾黨中央緊急應變小組今天在黨部開會討論，據了解，會中除討論柯文哲的請辭聲明外，也對下週柯文哲可能起訴後的司法攻防進行沙盤推演。會議結束後，由3位緊急應變小組共同召集人林富男、李偉華、黃國昌與秘書長周榆修接受媒體訪問。

林富男首先呼籲檢察官應維持司法正義還給柯文哲清白，並拜託全國民眾能相信柯文哲沒有收賄。隨後，林富男轉頭問周榆修，是否收到請辭書。

周榆修表示，到此刻為止，民眾黨中央黨部沒收到任何有關於柯文哲請辭黨主席的書信，但民眾黨的態度很清楚，柯文哲就是民眾黨的主席，會全力跟柯文哲站在一起。

黃國昌表示，今天應變小組交換意見，第一，如同周榆修所說，此時此刻民眾黨中央黨部沒收到任何柯文哲書信；其次，民眾黨立場不變，就是相信柯文哲清白，全力捍衛柯文哲的司法人權。

黃國昌強調，不管接下來面對什麼困難挑戰，全黨上下一心，會在工作崗位上做好工作，並希望能早日「把主席救出來」。

媒體詢問，若收到辭職信後續如何處理。黃國昌未正面回應，僅表示此刻最重要是捍衛柯文哲清白，並希望賴政府早日停止押人取供，「早一天把阿北還給大家」。

雖然緊急應變小組成員受訪時未提及慰留一事，但據了解，小組成員在會中皆傾向全力慰留柯文哲。

此外，台中市府顧問蔡壁如今天受訪時表示，民眾黨黨內士氣低迷，也有聽聞不少黨員退黨，強調會利用這段時間到處和黨代表協調溝通。

民眾黨對此發布聲明表示，黨員數不減反增且增幅一如往常，正向穩定成長，並未有所謂「陷退黨潮」，外界勿以訛傳訛。（編輯：林興盟）1131221