柯文哲辭黨主席 民眾黨：內部處理非由法官宣告生效

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（中央社記者郭建伸台北20日電）台北地院今天裁准民眾黨主席柯文哲遞交給黨秘書長周榆修的辭職聲明。民眾黨表示，目前尚未收到法院文件，但民眾黨相關章程運作，應由民眾黨內部開會處理，而非法官自行透過主文宣告判定辭職生效。

民眾黨主席柯文哲因涉及京華城等案遭台北地檢署聲請羈押禁見獲准。柯文哲日前聲請將自己擬具的民眾黨黨主席辭職聲明交給民眾黨秘書長周榆修。台北地院認為不影響檢方偵查作為，今天裁准。

民眾黨透過聲明表示，在法院傳給媒體公告主文之前，民眾黨尚未收到柯文哲相關文件，後續仍待收到文件，才能釐清文件內容。

民眾黨表示，尚未收到文件前，卻看到法官公告的主文內提及「依據台O民O黨網頁下載之台O民O黨黨章第三章第二節第十六條規定，僅規定黨主席請辭後之處理方式，並未明定黨主席請辭之程式；而依法理，應以請辭之意思表示到達，即生辭職效力。」將此信函內容公布，且主動詮釋民眾黨黨章。

民眾黨表示，民眾黨相關章程運作，應由民眾黨內部開會處理，而非法官自行透過主文宣告判定「辭職生效」。（編輯：蘇志宗）1131220