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柯文哲遭起訴 國民黨籲司法毋枉毋縱不可羅織罪名

2024/12/26 11:49（12/26 11:59 更新）
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（中央社記者劉冠廷台北26日電）北檢今天起訴前台北市長、民眾黨主席柯文哲，國民黨表示，秉持一貫立場，呼籲司法機關應公正廉明、毋枉毋縱，要有具體事證，更不可以羅織罪名。

台北地方檢察署偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲。檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑。

國民黨指出，秉持一貫立場，呼籲司法機關應公正廉明、毋枉毋縱、要有具體事證、更不可以羅織罪名。

國民黨表示，希望法官公正審查，讓中華民國檢調與司法能重新找回民眾的信任。（編輯：張均懋、蘇志宗）1131226

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