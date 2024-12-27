京華城案彭振聲李文宗完成交保 柯文哲等人覓保中

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（中央社記者劉世怡台北27日電）台北地檢署昨天偵結京華城等案，台北地院今天清晨裁定被告柯文哲等5人交保並限制出境等。其中被告彭振聲及李文宗已辦保完成，離開法院；柯文哲、沈慶京及應曉薇仍覓保中。

前台北巿副巿長彭振聲、前台北市長辦公室主任李文宗部分，均由家人進行辦保程序。彭振聲離開法院時，面帶微笑；李文宗則身穿黃色外套、戴上口罩由家人牽著手離開法院。

另一方面，民眾黨多名幹部已抵達法院。前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京及國民黨台北市議員應曉薇部分仍覓保中，將由辯護人或家人赴台銀公庫部繳交保證金。

台北地方法院裁定，柯文哲新台幣3000萬元交保、沈慶京4000萬元交保、應曉薇1500萬元交保、彭振聲500萬元交保、李文宗除了200萬元外，加保800萬元，均限制出境、出海、住居，且不得有任何接觸同案被告、證人的行為。

台北地方法院由審判長江俊彥、受命法官許芳瑜、陪席法官楊世賢組成合議庭審理。合議庭閱卷後，昨天晚間分工審理在押被告柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗、彭振聲的移審庭，今天清晨作出裁定。檢方將提抗告。

全案緣於，台北地檢署偵辦京華城案與政治獻金案，認定柯文哲圖利財團百億、收賄1710萬元、侵占數千萬政治獻金，與共犯犯罪所得逾9371萬餘元，昨天依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴柯文哲等11人，並對柯文哲求刑合計28年6月。（編輯：李錫璋）1131227