加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
柯文哲羈押庭旁聽爭議 黃國昌、小草和警方推擠衝突
首頁 / 政治
京華城案
新聞專題
京華城案2/300
首頁 / 政治

柯文哲羈押庭旁聽爭議 黃國昌、小草和警方推擠衝突

2024/12/26 20:29（12/26 20:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前台北市長柯文哲涉京華城等案，台北地檢署26日起訴柯文哲等11人。台北地方法院晚間召開移審庭，決定柯文哲等5名在押被告是否繼續羈押。民眾黨立委黃國昌（圖）到北院聽庭，質疑警方將想旁聽法庭的民眾隔離在外，違反人權。中央社記者張皓安攝　113年12月26日
前台北市長柯文哲涉京華城等案，台北地檢署26日起訴柯文哲等11人。台北地方法院晚間召開移審庭，決定柯文哲等5名在押被告是否繼續羈押。民眾黨立委黃國昌（圖）到北院聽庭，質疑警方將想旁聽法庭的民眾隔離在外，違反人權。中央社記者張皓安攝　113年12月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸、王朝鈺台北26日電）前台北市長柯文哲涉京華城案，台北地院今晚開羈押庭審理。民眾黨立委黃國昌現身聽庭，卻因聲援小草們被拒門外，他質疑北院是否已戒嚴，場外引發數度推擠衝突。

台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲等11人。台北地院晚間召開移審庭，決定柯文哲等5名在押被告是否繼續羈押。

民眾黨立委黃國昌晚間現身聽庭，他原本在庭外排隊等待柯文哲接押庭，不料途中突然又走至北檢外，接受媒體聯訪時表示，北院或民進黨現在是否在搞戒嚴，自己可以入內排隊領旁聽證旁聽，但場外小草們卻無法進去領旁聽證，質疑台灣是否仍是個民主法治國家。

黃國昌隨即走向北檢兩側路口，呼籲想申請旁聽的民眾進入北院，並指表面說公開法庭開放民眾旁聽，實際卻讓警方架設拒馬阻止民眾入內旁聽。

現場聲援的小草們也高呼「要旁聽」口號，和警方發生數度推擠衝突。

警方說明，是因為旁聽人數有所限制所致，並說旁聽人數還可開放30人，隨即開始放行。

但因人潮瞬間湧入通道而慢行，小草們質疑警方阻礙放行，引發數度推擠衝突，甚至有小孩因此受到驚嚇而大哭，最後經警方現場數完人頭放行後，才暫時落幕。

隨後黃國昌受訪表示，台北地院針對柯文哲的延押庭，今天晚間公告會採取公開審理，且開放民眾旁聽，但沒想到有一群要參與，希望能有公平排隊機會的民眾，居然被警方以層層拒馬排除在法院之外。

黃國昌表示，台灣不是設置有國家人權委員會，請問這些人權委員和監察院長陳菊，是不是都回家睡覺了，「台灣在台北地院宣告戒嚴」。民進黨政府不僅想要控制司法，還想在北院搞戒嚴，這樣的行徑讓人完全無法接受，要求總統賴清德出面回應，這是不是民進黨政府要帶給台灣的戒嚴時代「全新感受」。

他說，今天因為高層下令，被剝奪享有公平到法庭旁聽權利的民眾，請賴總統、行政院長卓榮泰內閣，出來說清楚講明白，民進黨政府以後沒有資格再談人權，因為今天發生在台北地院的事，就是活生生血淋淋剝奪民眾旁聽的權利。（編輯：方沛清）1131226

前台北市長柯文哲涉京華城等案，台北地院26日晚間召開羈押庭審理。在北檢旁聲援的「小草」們突然衝至北檢門前抗議，遭警方舉牌警告。中央社記者黃麗芸攝 113年12月26日
前台北市長柯文哲涉京華城等案，台北地院26日晚間召開羈押庭審理。在北檢旁聲援的「小草」們突然衝至北檢門前抗議，遭警方舉牌警告。中央社記者黃麗芸攝 113年12月26日
前台北市長柯文哲涉京華城、政治獻金案遭起訴，台北地方法院26日下午組成合議庭審理，並於晚間6時30分召開移審庭，民眾黨支持者則在北檢大門前集結，靜坐抗議。中央社記者張皓安攝 113年12月26日
前台北市長柯文哲涉京華城、政治獻金案遭起訴，台北地方法院26日下午組成合議庭審理，並於晚間6時30分召開移審庭，民眾黨支持者則在北檢大門前集結，靜坐抗議。中央社記者張皓安攝 113年12月26日
前台北市長柯文哲涉京華城等案遭起訴，多名支持者26日晚間前往北檢大門外表訴求，要求「公開審理、釋放柯P」，由於聚會活動並未合法申請，警方也動員到場勸離。中央社記者張皓安攝 113年12月26日
前台北市長柯文哲涉京華城等案遭起訴，多名支持者26日晚間前往北檢大門外表訴求，要求「公開審理、釋放柯P」，由於聚會活動並未合法申請，警方也動員到場勸離。中央社記者張皓安攝 113年12月26日
延伸閱讀
柯文哲透過募款小物肖像權等 侵占政治獻金逾6千萬京華城、政治獻金案柯文哲求刑28年半 北檢量刑意見全文北檢：拉自己人任官 巿府成柯文哲決定一言堂柯文哲為連任拉攏沈慶京 不顧蔡壁如提醒壞人說北檢詳述柯文哲收賄過程 告知黃珊珊沈慶京已給過民眾黨：一定等柯文哲回來百分百領導 有辭職信也不接受柯文哲睥睨藍綠到身陷囹圄 10年從政戲劇性起落京華城案、政治獻金案偵辦大事記
黃國昌
民眾黨召開國際記者會駁北檢起訴理由 促釋放柯文哲立院審司法院預算刪減金額破億 保留送協商
柯文哲
檢勘驗行動硬碟工作簿 柯文哲在市長辦公室收現金柯文哲遭起訴 朱立倫：期待法院公正廉明
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
北檢：拉自己人任官 巿府成柯文哲決定一言堂
108
更多編輯台推薦新聞：