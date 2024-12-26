柯文哲羈押庭旁聽爭議 黃國昌、小草和警方推擠衝突

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（中央社記者黃麗芸、王朝鈺台北26日電）前台北市長柯文哲涉京華城案，台北地院今晚開羈押庭審理。民眾黨立委黃國昌現身聽庭，卻因聲援小草們被拒門外，他質疑北院是否已戒嚴，場外引發數度推擠衝突。

台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲等11人。台北地院晚間召開移審庭，決定柯文哲等5名在押被告是否繼續羈押。

民眾黨立委黃國昌晚間現身聽庭，他原本在庭外排隊等待柯文哲接押庭，不料途中突然又走至北檢外，接受媒體聯訪時表示，北院或民進黨現在是否在搞戒嚴，自己可以入內排隊領旁聽證旁聽，但場外小草們卻無法進去領旁聽證，質疑台灣是否仍是個民主法治國家。

黃國昌隨即走向北檢兩側路口，呼籲想申請旁聽的民眾進入北院，並指表面說公開法庭開放民眾旁聽，實際卻讓警方架設拒馬阻止民眾入內旁聽。

現場聲援的小草們也高呼「要旁聽」口號，和警方發生數度推擠衝突。

警方說明，是因為旁聽人數有所限制所致，並說旁聽人數還可開放30人，隨即開始放行。

但因人潮瞬間湧入通道而慢行，小草們質疑警方阻礙放行，引發數度推擠衝突，甚至有小孩因此受到驚嚇而大哭，最後經警方現場數完人頭放行後，才暫時落幕。

隨後黃國昌受訪表示，台北地院針對柯文哲的延押庭，今天晚間公告會採取公開審理，且開放民眾旁聽，但沒想到有一群要參與，希望能有公平排隊機會的民眾，居然被警方以層層拒馬排除在法院之外。

黃國昌表示，台灣不是設置有國家人權委員會，請問這些人權委員和監察院長陳菊，是不是都回家睡覺了，「台灣在台北地院宣告戒嚴」。民進黨政府不僅想要控制司法，還想在北院搞戒嚴，這樣的行徑讓人完全無法接受，要求總統賴清德出面回應，這是不是民進黨政府要帶給台灣的戒嚴時代「全新感受」。

他說，今天因為高層下令，被剝奪享有公平到法庭旁聽權利的民眾，請賴總統、行政院長卓榮泰內閣，出來說清楚講明白，民進黨政府以後沒有資格再談人權，因為今天發生在台北地院的事，就是活生生血淋淋剝奪民眾旁聽的權利。（編輯：方沛清）1131226

前台北市長柯文哲涉京華城等案，台北地院26日晚間召開羈押庭審理。在北檢旁聲援的「小草」們突然衝至北檢門前抗議，遭警方舉牌警告。中央社記者黃麗芸攝 113年12月26日

前台北市長柯文哲涉京華城、政治獻金案遭起訴，台北地方法院26日下午組成合議庭審理，並於晚間6時30分召開移審庭，民眾黨支持者則在北檢大門前集結，靜坐抗議。中央社記者張皓安攝 113年12月26日