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柯文哲政治獻金案
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北院晚間開羈押庭 小草場外靜坐、黃國昌現身聽庭

2024/12/26 18:40（12/26 19:23 更新）
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前台北市長柯文哲涉京華城等案，台北地院26日晚間召開羈押庭審理。在北檢旁聲援的「小草」們突然衝至北檢門前抗議，遭警方舉牌警告。中央社記者黃麗芸攝 113年12月26日
前台北市長柯文哲涉京華城等案，台北地院26日晚間召開羈押庭審理。在北檢旁聲援的「小草」們突然衝至北檢門前抗議，遭警方舉牌警告。中央社記者黃麗芸攝 113年12月26日
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（中央社記者黃麗芸、王朝鈺、謝幸恩台北26日電）前台北市長柯文哲涉京華城案，台北地院今晚開羈押庭審理。在北檢旁聲援的小草們突然衝至北檢門前抗議，遭警方舉牌警告，民眾黨立委黃國昌也現身聽庭。

北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲等11人。檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑。

台北地方法院下午組成合議庭審理，並訂於晚間6時30分召開移審庭，決定柯文哲等5名在押被告是否繼續羈押。

民眾黨組織部傍晚時也在臉書宣布，晚間6時集結北檢前方，並主張「公開審理，釋放柯P」。

集結在北檢旁、博愛路和愛國西路角的小草們，下午在地上組字「沒證據 就放人」，他們在近晚間6時發動突襲行動，一行人轉移陣地衝至北檢大門口前，現場約莫40人左右，彼此手拉著手靜坐抗議。

由於聚會活動並未合法申請，轄區警方、台北市警察局中正第一分局也在現場廣播呼籲，現場群眾行為已觸犯集會遊行法，於下午5時57分實施首次舉牌勸導，請集會民眾移回原本集會點。

值此之際，黃國昌也現身北檢，在庭外排隊等待柯文哲接押庭時指出，來聽看看有沒有起訴書未記載的事情，也很久沒看到主席了，不會有特權，照規矩排隊。（編輯：方沛清）1131226

前台北市長柯文哲涉京華城、政治獻金案遭起訴，台北地方法院26日下午組成合議庭審理，並於晚間6時30分召開移審庭，民眾黨支持者則在北檢大門前集結，靜坐抗議。中央社記者張皓安攝 113年12月26日
前台北市長柯文哲涉京華城、政治獻金案遭起訴，台北地方法院26日下午組成合議庭審理，並於晚間6時30分召開移審庭，民眾黨支持者則在北檢大門前集結，靜坐抗議。中央社記者張皓安攝 113年12月26日
前台北市長柯文哲涉京華城等案遭起訴，多名支持者26日晚間前往北檢大門外表訴求，要求「公開審理、釋放柯P」，由於聚會活動並未合法申請，警方也動員到場勸離。中央社記者張皓安攝 113年12月26日
前台北市長柯文哲涉京華城等案遭起訴，多名支持者26日晚間前往北檢大門外表訴求，要求「公開審理、釋放柯P」，由於聚會活動並未合法申請，警方也動員到場勸離。中央社記者張皓安攝 113年12月26日
立委黃國昌（前右）稱到北院聽庭。中央社記者黃旭昇攝 113年12月26日
立委黃國昌（前右）稱到北院聽庭。中央社記者黃旭昇攝 113年12月26日
#黃國昌
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