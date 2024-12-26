黃瀞瑩陳智菡許甫等人涉發折扣碼抽佣金 北檢另案偵辦中

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（中央社記者王朝鈺台北26日電）北檢偵辦京華城、政治獻金等案，今天起訴前台北市長、民眾黨主席柯文哲等人，至於民眾黨台北市議員黃瀞瑩等人，以「折扣碼」發放競選小物分潤，是否涉及刑事不法，另案偵辦中。

媒體報導，民眾黨利用「網紅帶貨」銷售手法，先藉民眾黨台北市議員黃瀞瑩等人的高知名度，吸引選民購買，再用「折扣碼」發放KP競選小物，進而從中抽佣分潤。

台北地檢署檢察官17日指揮法務部調查局北部地區機動工作站，以證人身分通知民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨副秘書長許甫、黃瀞瑩、民眾黨發言人吳怡萱，及木可公司員工何璦廷、李婉萱等6人作證，訊後均請回。

北檢20日再指揮調查局北機站以證人身分，傳喚民眾黨台北市議員陳宥丞，經檢察官複訊後請回。

北檢表示，陳智菡、許甫、黃瀞瑩、吳怡萱、陳宥丞，以折扣碼方式自木可公司取得募款小物的分潤，是否涉及刑事不法，由檢察官另案偵辦中。（編輯：李淑華）1131226