柯文哲今腎結石手術 陳智菡籲北所盡速核准自費延醫

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（中央社記者陳俊華台北2日電）民眾黨前主席柯文哲因腎結石致腎臟積水，今天手術取出結石。民眾黨團主任陳智菡表示，柯文哲若不是痛到不行，「死都不肯坐輪椅」，且病例、科學報告都有，不是裝病，呼籲北所盡速核准自費延醫。

羈押中的柯文哲涉京華城案、政治獻金案等遭起訴，因腎結石致腎水腫，上午7時在台北看守所人員戒護下，到台北醫院進行輸尿管鏡手術，順利取出結石並轉入戒護病房；柯文哲妻子陳佩琪表示，會留院觀察1晚。

陳智菡今天接受政論節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪時提到，醫師已完整說明結石位置與手術過程，術後將置入器具、5天後回診；她呼籲外界冷靜關注，病例就在這、科學報告在這，「有就是有，不是裝病」。

陳智菡說明，柯文哲3次戒護就醫都坐輪椅進出，如果不是痛到不行，「他（柯文哲）死都不肯坐輪椅」；北所本身不是醫療單位，應交由專業判斷，不能用肉眼觀察推論病情。身為被告仍享有基本人權，北所應尊重家屬知情權，陳佩琪做為配偶，有權獲得充分醫療資訊。

陳智菡談及，3月29日民眾黨主席黃國昌親送自費延醫申請到北所，要求外聘專業醫師進入看診；柯文哲甚至因心律不整被緊急戒護就醫，「這不是裝病能解釋的」，且柯文哲在2023年曾接受心律不整電燒治療，可能需再次檢查。

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陳智菡解釋，自費延醫是為讓醫師進入檢查與診療，確認柯文哲目前的腎臟與心律狀況，避免潛在危機。呼籲北所盡速核准自費延醫，讓外部醫師進行完整檢查與照護，包括柯文哲疑似心律不整情形，也須精密儀器診斷。

陳智菡強調，民眾黨團的訴求不僅限於戒護就醫或自費延醫，而是全面要求「具保、停押」，讓柯文哲重獲自由。（編輯：張若瑤）1140402