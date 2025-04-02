加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／中共對台軍演 國防部說明應處作為
首頁 / 政治

柯文哲今腎結石手術 陳智菡籲北所盡速核准自費延醫

2025/4/2 15:56（4/2 16:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民眾黨立法院黨團主任陳智菡（左）2日接受政論節目「中午來開匯」主持人黃光芹（右）專訪，呼籲北所盡速核准民眾黨前主席柯文哲自費延醫申請。（匯流新聞網提供）中央社記者陳俊華傳真 114年4月2日
民眾黨立法院黨團主任陳智菡（左）2日接受政論節目「中午來開匯」主持人黃光芹（右）專訪，呼籲北所盡速核准民眾黨前主席柯文哲自費延醫申請。（匯流新聞網提供）中央社記者陳俊華傳真 114年4月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北2日電）民眾黨前主席柯文哲因腎結石致腎臟積水，今天手術取出結石。民眾黨團主任陳智菡表示，柯文哲若不是痛到不行，「死都不肯坐輪椅」，且病例、科學報告都有，不是裝病，呼籲北所盡速核准自費延醫。

羈押中的柯文哲涉京華城案、政治獻金案等遭起訴，因腎結石致腎水腫，上午7時在台北看守所人員戒護下，到台北醫院進行輸尿管鏡手術，順利取出結石並轉入戒護病房；柯文哲妻子陳佩琪表示，會留院觀察1晚。

陳智菡今天接受政論節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪時提到，醫師已完整說明結石位置與手術過程，術後將置入器具、5天後回診；她呼籲外界冷靜關注，病例就在這、科學報告在這，「有就是有，不是裝病」。

陳智菡說明，柯文哲3次戒護就醫都坐輪椅進出，如果不是痛到不行，「他（柯文哲）死都不肯坐輪椅」；北所本身不是醫療單位，應交由專業判斷，不能用肉眼觀察推論病情。身為被告仍享有基本人權，北所應尊重家屬知情權，陳佩琪做為配偶，有權獲得充分醫療資訊。

陳智菡談及，3月29日民眾黨主席黃國昌親送自費延醫申請到北所，要求外聘專業醫師進入看診；柯文哲甚至因心律不整被緊急戒護就醫，「這不是裝病能解釋的」，且柯文哲在2023年曾接受心律不整電燒治療，可能需再次檢查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳智菡解釋，自費延醫是為讓醫師進入檢查與診療，確認柯文哲目前的腎臟與心律狀況，避免潛在危機。呼籲北所盡速核准自費延醫，讓外部醫師進行完整檢查與照護，包括柯文哲疑似心律不整情形，也須精密儀器診斷。

陳智菡強調，民眾黨團的訴求不僅限於戒護就醫或自費延醫，而是全面要求「具保、停押」，讓柯文哲重獲自由。（編輯：張若瑤）1140402

#陳佩琪
#陳智菡
#黃光芹
#黃國昌
#台北看守所
#民眾黨
#柯文哲
#京華城案
柯文哲
柯文哲開刀取出腎結石 陳佩琪：留院觀察一晚柯文哲腎結石戒護外醫 台北醫院手術順利取出小結石
陳智菡
男子發文指許甫「戰狼一家」涉公然侮辱 不起訴處分柯文哲傳血尿腎結石 老師謝炎堯願任醫療小組召集人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：