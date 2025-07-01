彭振聲妻離世 朝野均表哀悼

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（中央社記者陳俊華、劉冠廷、王揚宇台北1日電）北院審理京華城案，今天傳喚北市前副市長彭振聲，彭振聲開庭前聽聞妻子過世痛哭失聲。朝野對此均表哀悼，民眾黨將全力協助彭振聲處理後續事宜，並支持捍衛清白；國民黨質疑司法押人取供；民進黨立委吳思瑤則表達心情沉重難過，盼司法勿枉勿縱。

北院審理京華城案，今天提訊前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京，傳喚北市前副市長彭振聲，預計勘驗彭振聲、鼎越開發前董事長朱亞虎偵訊錄音。

彭振聲在法庭內等候開庭時接到家人電話，聽聞妻子過世噩耗後痛哭失聲，表示妻子就是知道他今天要來勘驗光碟，自己是無辜的。彭振聲接著對檢察官說，他犯了什麼錯，當時在看守所本來就想輕生表達清白。法院原本要將彭振聲送醫治療，但後來交由胞弟陪同返家。

台灣民眾黨透過媒體群組表示，在台北地方法院開庭前，忽聞彭振聲至親不幸離世的噩耗，深感震驚與哀痛。傳出不幸事件後，彭振聲在法庭外的心痛發聲，民眾黨在場人員同感悲憤，悲痛之情溢於言表。

民眾黨說明，懷著最沉重的心情，向彭振聲及其家人致上最深切的慰問，並對逝者表達由衷哀悼，此時此刻，讓悲傷的家屬有喘息與哀悼的空間，也呼籲社會以最大的體諒與關懷，讓彭振聲與家屬走過這段極其困難的時刻。

民眾黨強調，將極盡全力協助彭振聲處理後續事宜，並支持其在司法上捍衛清白。願逝者安息，家屬節哀保重。

國民黨團表示，稍早傳來不幸的惡耗，彭振聲的夫人因受不了政治及司法的打壓而跳樓輕生。國民黨團感同身受、無比哀痛。司法押人取供要何時才要停止，難道，這是賴總統口中更大的民主嗎。

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民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤提到，她擔任台北市議員時，彭振聲就是台北市副市長，因此與彭振聲認識多年、合作很多。發生這起不幸事件，讓人心情非常沉重、難過，非常誠摯、無限地哀悼，希望彭振聲節哀保重。

吳思瑤也談及，任何司法案件在偵辦時，尊重檢調的獨立辦案，也希望檢調基於證據、事實，勿枉勿縱，過程中任何人都要配合司法檢調的調查。（編輯：張若瑤）1140701

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