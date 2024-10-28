京華城案應曉薇涉收賄圖利 北院裁定延長羈押2個月

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（中央社記者林長順台北28日電）台北地檢署偵辦京華城案，認定國民黨台北市議員應曉薇涉犯貪污治罪條例的違背職務收賄、圖利等罪，有勾串之虞，聲請延押。台北地院今天裁定應曉薇延長羈押2個月，並禁止接見、通信。

應曉薇被控犯貪污治罪條例的違背職務收賄、非主管監督事務圖利及隱匿貪污犯罪所得財物罪，以及違反洗錢防制法的洗錢罪。

北檢表示，應曉薇與共犯或證人間就相關犯罪事實的供述歧異，且就其收受威京集團政治獻金部分，仍待追查相關證人或可能的共犯，有事實足認其有勾串共犯或證人之虞；考量其與威京集團案關人員間的聯繫緊密，若未延長羈押，恐加深案情隱晦不明，難以有效追訴。

北院於24日上午召開延押庭，歷時1個多小時後還押看守所，法官今天下午裁定，應曉薇自10月29日起延長羈押2月，並禁止接見、通信。

北院指出，應曉薇涉犯貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪，犯罪嫌疑重大。且依證據資料顯示被告有長期在國外居住、滯留不歸的能力，故被告逃亡的原因仍然存在。

北院表示，本件也不能排除檢察官在後續的偵辦過程，被告為脫免或減輕自己刑責，以其自身影響力，而與待查的證人相互勾串，或使共犯或證人違背真實而為有利於被告的虛偽陳述，仍有事實及相當理由足認被告有勾串共犯或證人之虞。

至於沈慶京的部分，北檢認定沈慶京涉犯貪污治罪條例的違背職務行賄、非主管監督事務圖利罪，有滅證、勾串共犯或證人之虞，聲請延押，北院於23日召開延押庭，預計最晚於明天裁定。（編輯：張銘坤）1131028