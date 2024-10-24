憂京華城變爛尾樓 李四川籲鼎越先扣20%容積獎勵

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（中央社記者陳怡璇台北24日電）京華城案，北市副市長李四川表示，專家建議要把1樓樓板與B1、B2施工完成，才不會影響雙鐵與民房；呼籲鼎越先扣除爭議容積再施工以免爛尾；鼎越最晚明下班前回覆。

台北市副市長李四川下午與技師公會及鼎越公司開會討論京華城是否停工。李四川會後接受媒體聯訪表示，技師認為，現在京華城一樓樓板只施工約8成，若不把剩下的2成以及B1、B2樓層都施工完，旁邊的高鐵、台鐵、台北偶戲館及鄰近民房都會有安全疑慮。

李四川呼籲，為了讓工程能續蓋、不成「爛尾樓」，鼎越公司先把有爭議的20%容積拿掉並辦理建照變更，這樣就能依照建築法繼續施工；鼎越初步同意帶回去研究，最晚明天下班前會給北市府答覆。

李四川表示，京華城原先設計底下7層、地上19層建物，20%容積約2層樓左右，如果鼎越同意，就會委託他們的建築師跟結構技師評估要刪減哪些樓層以確保安全。

李四川說，京華城案現在未起訴未判定，要以無罪推定原則，京華城現在也還未報勘驗，工地會繼續施工；而鼎越因為抗告成功，現在還不知道地方法院更裁結果，如果仍是扣押，北市府依然不給施工勘驗，若京華城繼續施工北市就會勒令停工；若更裁結果不扣押，則工地繼續施工。（編輯：方沛清）1131024