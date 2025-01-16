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四接17日環評 經長盼充分溝通獲認同

2025/1/16 15:28（1/16 16:36 更新）
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經濟部長郭智輝16日出席「國家生技醫療品質獎」年度授獎典禮時表示，四接非常重要，大家充分溝通，也希望得到社會認同。中央社記者劉千綾攝 114年1月16日
經濟部長郭智輝16日出席「國家生技醫療品質獎」年度授獎典禮時表示，四接非常重要，大家充分溝通，也希望得到社會認同。中央社記者劉千綾攝 114年1月16日
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（中央社記者劉千綾台北16日電）環境部明天將召開四接環評初審會議，經濟部長郭智輝今天表示，四接非常重要，協和計畫採取以氣換煤，希望充分溝通和獲得認同；對於有媒體報導稱郭智輝曾說「藻礁嚕過去就好」，他今天澄清，曾與環境部長彭啓明意見交換藻礁議題，但相關言論卻被外界延伸。

彭啓明15日深夜臉書貼文指出，有報導稱經濟部長郭智輝曾對他「指責搞不定環團，藻礁嚕過去就好」，彭啓明強調，已向郭智輝解釋藻礁生態鏈價值並獲理解，藻礁不是用來嚕的，是要珍愛的。

郭智輝今天出席「國家生技醫療品質獎」年度授獎暨「SNQ國家品質標章」授證典禮受訪表示，和彭啓明都是內閣閣員，沒有誰大誰小，都是好朋友，也互相合作、共同推出福國利民的政策。

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對於報導稱郭智輝說「藻礁嚕過去就好」，郭智輝今天澄清，對這個言論完全沒印象，去年8月在活動上與彭啓明討論藻礁議題，彭啓明也有說明，至於「藻礁嚕過去就好」的說法應該是外界延伸出來的，他也謝謝彭啓明特別說明。

環境部明天將召開「協和電廠更新改建計畫」（四接）環境影響評估報告第6次初審會議，郭智輝表示，四接非常重要，支持大家充分溝通，也希望得到社會認同；對於外界關心的健康問題，他認為，減碳很重要，協和計畫採取以氣煤，也支持環境部以專業與在地居民溝通。（編輯：潘羿菁）1140116

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