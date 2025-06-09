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中油三接測試進度超前 力拚9月底正式營運

2025/6/9 20:20
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（中央社記者劉千綾台北9日電）中油表示，觀塘接收站（三接）近日完成每小時900噸天然氣輸出能力測試，較原規劃期程提前一週，後續將進行可靠性測試，目標為9月底前拿到許可函並正式營運，以滿足台電大潭電廠機組和北部地區用氣需求。

中油今天發布新聞稿表示，觀塘接收站自4月1日第一艘LNG貨船靠卸並展開測試運轉，提前於4月22日達成輸出天然氣目標，並於5月6日穩定提供每小時200噸輸氣量予台電大潭電廠，並於6月6日提前一週完成每小時900噸天然氣輸出測試，觀塘接收站產能已達原設計輸出能力。

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中油說明，後續將積極進行各項設備的系統整合優化及整體製程可靠性測試，測試完成後需取得相關單位核發許可，希望9月底前能拿到許可函並正式營運，以滿足台電大潭電廠7至9號機組及北部地區其他用戶用氣需求，並提升中油整體供氣韌性。

配合政府2050淨零轉型政策及「展綠、增氣、減煤」目標，中油表示，肩負擴大並穩定供應國內天然氣的責任，未來觀塘、台中、永安等北中南3座接收站分區供氣、亦可相互備援，充分滿足國內用氣成長需求。（編輯：張均懋）1140609

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