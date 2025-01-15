基隆要電、協和要建 23名里長力挺四接

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺台北15日電）環境部將於17日召開「協和電廠更新改建計畫」（四接）環評會議，協和電廠所在地基隆市中山區23名里長，今天在台北舉行記者會力挺四接，並指「基隆要電、協和要建」。

中山區里長聯誼會會長徐麗玲表示，里長們會站出來開記者會，是因為2023年環評審查，許多里長到現場想要表達意見，環評會卻被鬧場，讓他們失去說話的權利，反對者打著守護外木山的口號，「我們才是外木山的原住民，但我們說話的權利卻被沒收了」，為避免這次環評又被沒收，所以才站出來開記者會表達在地心聲。

對於外界質疑台電「綁架」里長，派車接送里長出席記者會，徐麗玲表示，里長們打算一起搭遊覽車，租車的錢是聯誼會出的，里長人數多，擔心集合地點會影響交通，因協和電廠前空地較大，這20年來中山區里長出遊都是以協和電廠為集合及解散地點，「只因為在電廠前集合接送，就變成綁架，根本是看到黑影就開槍」。

基隆市里長聯誼會會長陳炳楠表示，基隆要電、協和要建，他從6年前就支持協和電廠改建，但台電就是對反對意見太客氣了，協和改建才會拖6年。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳炳楠說，其實許多爭議早已釐清，現在的東移方案也將影響減輕，在原地改建，是現階段能夠兼顧供電又能改善空污最好的方案，所謂生質能、地熱，這些都緩不濟急，北台灣要發展、要有未來，供電無虞是先決條件，實在不應該為了少數人的理想，就讓重大建設陷入空轉。

協和電廠所在地協和里里長張中信表示，協和電廠現在是高污染燒油機組，對在地居民健康影響很大，現在改成低空污、低碳排的天然氣機組，身為當地居民當然支持，天然氣機組本來今年會建成，現在卻只聞樓梯響，讓在地居多吸了6年空污，所以他希望環評趕快通過，趕快油改氣，在地才能有好空氣。（編輯：方沛清）1140115