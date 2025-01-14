基隆副市長將出席四接環評 要求台電重提送審

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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）基隆市政府確定將由副市長邱佩琳出席四接環評會議，市府今天召開專案會議後表示，四接東移方案涉及保育區填海範圍變異，要求台電重新提送審查。

環境部將於17日召開「協和電廠更新改建計畫」（四接）環境影響評估報告第6次初審會議，基隆市政府副發言人曾冠誠表示，四接東移方案涉及保育區填海範圍變異，要求台電重新提送審查，確保對水產保育、生態環境及漁業生產的影響降至最低。

市府產業發展處指出，針對四接東移方案填海造陸部分，涵蓋基隆市水產動植物繁殖保育區，此案從第4、第5次環評初審，及這次第6次環評初審的基地範疇（3.0版），已與109年9月市府原則同意（2.0版）範疇不同。

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產發處表示，已於民國112年5月、113年3月數次函請台電就相關法令，要求3.0版本開發位置重新提送申請，以利產發處辦理保育區相關事項審查。

此外，基隆市環境保護局指出，台電新建計畫為260萬瓩的燃氣複循環機組，對比目前協和電廠燃油發電機組總裝置容量為100萬瓩，將大幅增加污染量，建議台電應重新檢討裝置容量，並優先考量優化現有機組效能或增設防污設備，而非擴大燃氣機組規模，以避免增加溫室氣體排放。（編輯：張銘坤）1140114