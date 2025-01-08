四接環評初審17日召開 正反方6名專家學者揭曉

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（中央社記者張雄風台北8日電）環境部今天表示，四接環評第6次初審將於17日召開，且安排全天審查，並揭曉正反方邀請共6名專家學者，希望能透過一整天的討論達成共識。

環境部預計將於17日上午召開「協和電廠更新改建計畫」（四接）環境影響評估報告第6次初審會議；預計將安排全天審查此案。

台電公司規畫於協和電廠內拆除既有4部燃油機組，改建2部燃氣複循環機組，總裝置容量260萬瓩以下，另填海造陸約14.5公頃設置LNG儲槽及卸收碼頭等，提出「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評）送環境部審查。

環境部針對各界關注的議題，包含「海洋生態」、「操船安全」及「港埠營運」等，邀請經濟部或開發單位、公民團體推薦上述領域專家學者各1人（共6人）擔任專案小組初審專家學者，參與審查。

根據名單，反方邀請的專家學者為中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫博士、台灣海洋工程學會常務監事梁乃匡博士、前基隆市船務代理商業同業公會理事長曹育民。

其中，反方原提出第4名專家為台灣地熱資源發展協會理事長李昭興博士，環境部表示，由於預設議題為「海洋生態」、「操船安全」及「港埠營運」等，最初未設定地熱專長，因此會請李昭興做為旁聽發言的民眾。

環境部提到，陳昭倫回覆在17日當天已預排前往台東的行程，若未能趕得及出席會議，將以錄影的方式表達意見。

至於正方的專家學者，則邀請台大海洋研究所教授戴昌鳳、基隆引水人李振弘、海洋大學河海工程學系講座教授兼校長許泰文等與會。

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另外，環境部說明，雖然四接環評在第5次會議時未完成結論，但由於現已從行政院環境保護署升格為環境部，環評委員也已換屆，且重辦場勘，並要求開發單位就環委的問題做出回應，因此將本次會議訂為第6次初審。

值得一提的是，環境部說，當天會議將自上午9時30分開始，且會議時間拉長為全天，也是過去罕見；由於環保署時期曾有因國光石化開發案而「挑燈夜戰」的情況，希望不會發生，而是能透過一整天的討論達成共識；呼籲正反雙方能和平、理性發表意見。（編輯：陳政偉）1140108