四接環評17日召開 基隆工商界籲盡速通過

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（中央社記者張雄風台北13日電）環境部預計17日召開四接環評初審，基隆工商界今天表態支持四接興建，並以若沒有四接可能會缺電為由，企業關心足夠、穩定電力，呼籲環評盡速通過。

中華民國廠商聯合總會副總會長魏雅庵、基隆市商業總會理事長鄭錦州、大武崙工業區廠商協進會理事長陳麗香、六堵科技園區廠商協進會總幹事李栢煒、基隆區漁會理事長簡建輝及總幹事陳文欽，台船工會前理事長藍許清等人於台北召開記者會，表態力挺四接，盼環評盡速通過。

媒體提問，今天環團到基隆市府前陳情反四接，是否會關心基隆市長謝國樑的立場。魏雅庵說，台灣是民主社會，大家都能發表言論，四接議題非常專業，交由專家審查，大家一起督導，把四接做好。

環境部17日進行協和電廠更新改建計畫（四接）環評初審，魏雅庵表示，目前沒有受到邀請，有機會一定會出席，代表基隆產業界的聲音；未來可以預期五、六堵的科技廊道、捷運連到基隆，企業關心的是足夠、穩定的電力。

魏雅庵表示，未來AI運作需要足夠且穩定的電力，預期台灣會缺電，穩定供電是各方的共同責任，台灣要維持產業競爭力，能源需求逐漸增加，協和電廠扮演重要角色。

鄭錦州直言「基隆要電、協和要建」，更強調「基隆80%的營業稅是我們繳的，要馬兒跑又要馬不吃草，怎麼可以」；日前基隆市長與工商團體座談，產業表示工業區都飽和，新設第3個工業區一定是電子業為主，電就用很多，今天是代表基隆所有的廠商來報告。

陳麗香指出，目前工業區內業者有80%都是上市上櫃，不容許有1天停電；若輝達有意落腳北部，協和要趕快建，不然會缺電；環保問題由專家解決，最需要的還是電。

簡建輝說，基隆漁業非常豐富，當初協和要改建，也是有一定疑慮，面積太大，但面積縮減後減輕漁業衝擊；有與專家學者討論，東移方案造成的漁業衝擊很小，才願意支持。

陳文欽提到，環境需要大家來保護，關於珊瑚生態，台電有來溝通，將損害降低；當然填海造陸有影響，但用電很重要，缺電大家都怕，台電也說供電以北北基優先，對全國的用電戶都是好的。

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藍許清回憶，台船基隆廠鼎盛時期有5000多名員工，最近幾年因為基隆廠設備老舊，沒有跟著世界潮流走，因此沒辦法與大型企業競爭；協和電廠與台船是兄弟，大老闆是經濟部，也看到設備與台船基隆廠一樣，燃油機組對污染有很大影響，空污嚴重對市民不好，因此希望更新，減少環境破壞。

六堵科技園區理事長吳宗寶等人則以預錄影片，聲援支持四接，同樣強調供電穩定，希望環評過關。（編輯：管中維）1140113