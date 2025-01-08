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環境部：四接環評17日召開 擬安排全天審查

2025/1/8 15:20
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（中央社記者張雄風台北8日電）環境部長彭啓明今天表示，預計將於17日上午召開「協和電廠更新改建計畫」（四接）環境影響評估報告第6次初審會議；預計將安排全天審查此案。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第26次會議。

彭啓明會後接受媒體聯訪時表示，訂在17日是最多委員能出席的時間，為求慎重，當天會議預計將由環境部次長主持；將於10日就開放民眾登記發言，希望正、反方各10名。

彭啓明強調，環評審查有一定的程序，過去這麼多年下來，不管再有爭議的案子也都是照表操課，也是現在最透明、公開的機制，如果這樣的制度都推翻，不知道還有什麼機制能讓大家接受。

彭啓明說，正反方永遠都是在衝突的情況，煤轉氣的過程，會引發爭議，因此也呼籲台電對當地、對大眾做好溝通，經濟部也應該說煤轉氣的重要性；此外，反方曾有多次提出「四能轉四接」等說法，經濟部門應該認真解釋清楚。

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彭啓明強調，環評單位往往是夾在中間，但環境部會維持這個制度透明、努力完成；希望雙方互相尊重、理性溝通、充分表達意見，在討論過程中，能否獲得環評委員認同是最重要的事。

彭啓明補充，環境部從來沒有左右過環委，上級長官也從來沒有下過指示。（編輯：陳政偉）1140108

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