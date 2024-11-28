民團批四接中央政策霸凌 台電盼回歸理性討論

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（中央社記者曾智怡台北28日電）有關今天民團批評強推四接宛如中央政策霸凌，台電反駁，特定人士不應消費霸凌當事者，而是應該就事論事，讓公共政策應回歸理性討論及專業分析，燃氣可改善空污有科學數據佐證，而北東電網過度仰賴外援也是不爭的事實。

台電強調，協和更新計畫可確保民眾用電權益，以及滿足地方改善空污的期盼。如果只是一再以情緒字眼及錯誤資訊反對電力建設，不僅無法滿足民眾及產業永續發展的用電需求，對於改善空品也沒有幫助。

媒體報導，經濟部長郭智輝答詢指出若不增加電廠（主要指協和電廠四接案）2030年就會缺電。守護外木山行動小組召集人王醒之今天對此表示，典型「中央對地方的分區政策霸凌」。

針對民團稱政府準備以光速環評鎮壓民意，台電透過新聞稿表示，協和更新環評自2017年底提出，過程中持續接受環評委員指教，以及多次地方溝通廣納基隆在地意見，也與許多專家學者、在地人士共同研究，協和更新「東移方案」也是凝聚意見後具體產出的最佳方案。

台電表示，環評本是理性討論的機會場合，誰也無法預設審查結果，可惜過去也曾因民團因素而無法順利進行實質討論，如今民團說法只是激化不必要的對立。

針對民團質疑「不缺電，但不蓋協和四接就會缺電」，台電說明，台灣總體不缺電，但北東電網面臨供電瓶頸，電網融通能力也有其上限，而非民團認為可完全仰賴北西的大潭電廠。

台電指出，北東電網2025年用電需求預估將成長至600萬瓩，但隨著區域內機組陸續除役，未來僅剩花蓮的和平電廠130萬瓩，屆時供需缺口恐達470萬瓩，因此新建自主電源才是根本解方，而非一昧仰賴外援。台電僅是就事論事，也盼民團應正視問題。

台電強調，目前全台北、中、南地區皆加速推動興建燃氣機組，各電廠優先就近供應區域用電，並透過燃氣發電排放較低的優點，改善空氣品質。協和計畫推動「以氣換油」，將4部舊燃油機組改為2部新燃氣機組，不僅減少96%的空污排放許可量，溫室氣體更可減排52%。

台電表示，不論是滿足在地用電需求，或是空品改善、減少碳排，都是在地民眾殷切期盼的。（編輯：潘羿菁）1131128