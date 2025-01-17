加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
114年度總預算案 歲出至少將刪減939億元
首頁 / 生活

出席四接環評會 謝國樑：盼決策符多數基隆人公益

2025/1/17 18:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰基隆17日電）基隆市長謝國樑今天出席四接環評會議，會後透過新聞稿表示，能源政策走向與決策是中央政府權限，希望中央部會機關最終做出符合多數基隆市民公益的決策。

謝國樑指出，他今天在會議中強調，市府最堅定且重要的立場，是絕不能讓基隆市民的生命、財產與安全受威脅。從地理位置來看，基隆港與基隆市區緊鄰，且基隆港具軍事戰略意義，協和發電廠更新改建應絕對避免設置高風險設施，市府將以最高標準來監督。

在四接東移方案涉及保育區填海範圍變異方面。謝國樑指出，市府希望台電可重新提送審查，確保對水產保育、生態環境及漁業生產的影響降至最低。站在市府立場，必須優先減少污染，並避免因擴大燃氣機組規模，導致溫室氣體排放增加，破壞北台灣地區的環境生態。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

針對天然氣發電部分。謝國樑認為，台電新建計畫是260萬瓩的燃氣複循環機組，這對比目前協和電廠燃油發電機組總裝置容量為100萬瓩，可能大幅增加污染量，建議台電必須重新檢討裝置容量，且務必優先考量優化現有機組效能，或增設防污設備，而非擴大燃氣機組規模，避免增加溫室氣體排放，造成基隆地區環境污染，影響市民健康。

他指出，能源政策的走向與決策是中央政府的權限，若犧牲基隆的城市安全與生態環境，形成衝擊與威脅，絕不符合民意期待。因此，市府要求高標、嚴謹、專業的環境影響評估，希望透過出席這次會議，更準確地傳遞基層多數心聲，也表達地方對於四接環評的重視，市府會依法行政，期盼中央部會機關包括經濟部、環境部都能夠重視地方地方民意並能妥善回應，最終做出符合多數市民公益的決策。（編輯：張銘坤）1140117

謝國樑
四接環評 謝國樑出席籲專業審查綠批謝國樑對輝達招商又反四接矛盾 藍稱不衝突
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：