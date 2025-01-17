四接環評審議陳椒華不站發言台 旁聽民眾口角衝突

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北17日電）環境部今天召開協和電廠更新改建計畫（四接）專案小組環評初審會議，在旁聽民眾發言程序時，前立委陳椒華不願在發言台上發言引起旁聽民眾口角衝突，批評陳椒華阻擋會議進行。

台電公司規劃在協和電廠內拆除既有4部燃油機組，改建2部燃氣複循環機組，總裝置容量260萬瓩以下，另填海造陸約14.5公頃設置LNG儲槽及卸收碼頭等，提出「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評）。

環境部今天召開此案專案小組第6次審查會議，原有77名旁聽民眾登記發言，因為人數眾多，環境部原本要協調正反方各10人發言，但引起環團不滿，最後決議讓透過網路報名且在上午9時30分前到場簽到的42名民眾可以發言，都可以進入環評會議室。

不過，在民眾發言程序時出現小衝突，輪到前時代力量立委陳椒華發言時，她不願站在專屬於旁聽民眾發言席上發言，而堅持要站在環評委員前面、看到環評委員表情才要發言，不理會在場工作人員安排。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳椒華此舉引起部分民眾不滿，質疑陳椒華不在發言台上發言，又要批評環境部將她使用的麥克風消音，無疑是阻礙會議進行，也直言陳椒華認為環境部不尊重她發言，「那你尊重其他發言的人了嗎」，要求陳椒華尊重會議規則。

不過，也有部分民眾高喊、支持陳椒華行為，後來在環境部安排下，後續的旁聽民眾回到發言席發言，因此會議持續進行中。（編輯：管中維）1140117