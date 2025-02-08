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環團稱協和電廠油改氣讓碳排大增 台電：誤導大眾

2025/2/8 17:31
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（中央社記者曾智怡台北8日電）有環團稱協和電廠改燃氣恐讓碳排大增，台電澄清，此說法是錯將不同的發電量放在一起比較，無視每度電碳排放燃氣比燃油更低的事實，嚴重誤導大眾，呼籲各界共同支持協和油改氣，幫助台灣進一步減碳減空污。

台電透過新聞稿說明，協和電廠目前僅剩兩部老舊燃油機組，因其燃燒效率差、空污排放量高，台電已盡可能減少使用，環團卻以減少空污而降低的發電量，比較未來燃氣機組正常運轉的發電量，不僅無理曲解台電改善空品的努力，也忽略北東電網的供電缺口，必須高度仰賴外援的現況。

台電指出，協和電廠自2020年後只剩3、4號機發電，為降低對空氣品質的影響，兩部機組長期降載減排；以2024年為例僅發電約27億度，遠少於區域內用電需求，未來改建兩部燃氣機組若正常運轉可年發約180億度，滿足長期用電成長，而環團將超過6倍差距的電量放在一起比較，恐有誤導視聽之嫌。

台電指出，未來每度電碳排放將由燃油的0.734公斤，降為燃氣複循環的每度電0.365公斤，若以正常運轉情形比較，未來兩部新燃氣機組的溫室氣體年排放量預估約623萬公噸；過去4部燃油舊機組年排放量約1295萬公噸，更新後不只發電較多，也減碳約672萬公噸，大幅減少一半以上。

此外，有基隆市議員主張協和燃氣機組的溫室氣體排放強度，將高於環境部2030年電力排放係數目標，因此不符標準。

台電表示，這完全是錯誤理解電力排放係數的定義，電力排放係數為全台電力排碳量所計算的總平均值，也包含零碳的再生能源；簡而言之，電力排放係數並非個別電廠排放的管制標準，而是所有電力的平均，台電呼籲各界不應以自己的誤解誤導社會大眾。

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台電進一步說，燃氣機組的碳排和空污是現在所有火力機組中最少的，支持油改氣有助於排放係數的降低。

台電強調，天然氣在全球能源轉型過程被視為重要的橋接能源，具有低碳低空污的優點，且不僅發電設施，國際上船舶也有燃油改為燃氣的趨勢。台電懇請各界勿以偏見散布誤導訊息，共同支持協和油改氣，幫助台灣進一步減碳減空污。（編輯：張均懋）1140208

#台灣
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