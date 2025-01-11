經部：風光發電明年底拚增8.2GW 續推地熱效能

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（中央社記者曾智怡台北11日電）經濟部端出「風光精進計畫」，離岸風電、太陽光電2026年底拚增加8.2GW。前瞻能源地熱方面，今年除引進國際鑽井量能，推動深層地熱，也會在全台5處持續擴大淺層地熱效能。

經濟部昨天舉行年終記者會，經濟部長郭智輝指出，去年離岸風電發電量80.05億度，今明年估能再完成2.2GW、增加110億度綠電。光電方面，去年發出149.26億度，本預定今年底達20GW，「但很抱歉，過去因為一些理由比較慢」，仍有6GW右缺口，將在今明兩年填補、增加約65億度綠電。

為了加速進度，經濟部端出「風光精進計畫」，郭智輝表示，今年離岸風電累積目標量為4.78GW，著重協助風電業者取得金融支持；光電則聚焦推動漁電共生新模式，將推出光電快篩機制，並透過政府廉政監督平台，解決過去業者遭受黑道威脅等問題，未來所有案子從開標到工程結束，統統在國家法律下得到保障。

針對光電進度落後，郭智輝強調，過去只有方向沒有具體目標，今年以後將針對所有公共建設、以3個月為單位設下明確目標，也會每3個月公布實績。

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另一方面，考量固定式場址空間有限，離岸風電勢必前進大水深區域，但浮動風場示範計畫尚未有具體時程，經濟部僅表示會持續就獎勵配套作法、完工時程等部分，蒐集各界意見以完備機制。至於3-3期選商規則方向，則正交由能源署進行選商相關研析作業。

此外，地熱部分，目前除了宜蘭員山首度深井鑽探，今年將持續引進國際鑽井量能，預計再增加3組鑽機；同時，擴大淺層地熱效能，建置開發地點包含結元硫磺子坪、中油土場、台東宏崙等5處。（編輯：黃瑞弘）1140111