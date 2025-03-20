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遭美列入「骯髒15國」名單？央行：台美互補非不公平貿易

2025/3/20 19:55（3/20 21:57 更新）
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央行總裁楊金龍出席理監事會議會後記者會。中央社記者吳家昇攝 114年3月20日
央行總裁楊金龍出席理監事會議會後記者會。中央社記者吳家昇攝 114年3月20日
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（中央社記者潘姿羽、蘇思云台北20日電）媒體報導，川普政府關注對美徵收高額關稅的國家，稱為「骯髒15國」，據傳台灣也入列。中央銀行總裁楊金龍今天對此表示，從對等關稅的角度來看，台灣應不在其中，就算台灣對美順差大，也因台美是互補關係，而非不公平貿易。

媒體報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日抨擊對美國產品徵收高關稅的「骯髒15國（the dirty 15）」，直言這些國家將是4月2日對等關稅的主要實施對象。據傳，台灣也在「骯髒15國」的名單中。

央行今天舉行首季理監事會議，楊金龍於會後記者會表示，此事可從關稅稅率及貿易順差2個角度分析，若從平均稅率來看，美國平均稅率為3.3%、台灣6.5%，但以加權平均稅率計算，美國2.2%、台灣1.7%。

楊金龍認為，從上述稅率來看，台灣比美國低，入列機率不大，但從對美順差角度來看，確實台灣順差很大，且持續增加。

不過他強調，台灣對美國順差持續擴增，是因美國需要台灣的晶片與伺服器，這也是順差主要項目，「我們是互補的，不能說不公平貿易」。

楊金龍也說，美國需要台灣的晶片、AI相關伺服器，台灣產品出口到美國，但台灣廠商的獲利程度，遠不及美國客戶如蘋果、輝達，「他們獲利比我們還高」，由此可見，台灣對美順差背後意涵，是雙方互補、有利的結果。

媒體詢問，美國財政部預計4月發布匯率報告，川普是否可能藉題發揮，戰場從關稅擴大至匯率。楊金龍表示，台灣央行與美國財政部溝通管道良好，但川普非常不可預測，這也是央行所擔心的事，畢竟以川普1.0的經驗，匯率報告3項標準，本應3項都達標才會被列入匯率操縱國，但中國先前只有1項，也被指控匯率操縱。

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楊金龍坦言，如果單以匯率報告評斷標準來看，央行可以肯定說，台灣因為經濟結構，只會有2項，第3項不會達標，但川普的高度不確定性是否讓事情轉變，對台灣有不利的看法，「我們有點worry」。

美國認定匯率操縱國3項標準包括，第1、對美商品及服務貿易順差逾150億美元；第2、經常帳順差對GDP比率逾3%；第3、淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月（含）以上為淨買匯。（編輯：潘羿菁）1140320

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（中央社製圖）
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