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川普4/2宣布課徵對等關稅 路透：最在意台灣等15國

2025/3/20 19:46（3/20 21:57 更新）
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美國總統川普。（圖取自facebook.com/DonaldTrump）
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）白宮一名官員表示，美國總統川普仍打算於4月2日宣布針對各國課徵對等關稅。財長班森特稍早說，川普政府尤其在意那些對美國徵收高關稅並且貿易量大的前15%貿易夥伴。根據路透社表列，台灣名列其中。

路透社報導，班森特（Scott Bessent）在福新商業新聞網（Fox Business Network）「與瑪莉亞早晨有約」（Mornings with Maria）節目中表示，川普（Donald Trump）將在4月2日給各貿易夥伴國一個對等關稅數字。

他說，這個數字反映他們自己的關稅稅率、非關稅貿易障礙、貨幣操縱行為和其他因素，不過仍可透過談判避免形成「關稅壁壘」。

班森特指出，川普政府尤其在意那些對美國徵收高關稅並且貿易量大的前15%貿易夥伴；他並形容這些國家為「骯髒15國」（the dirty 15）。不過他並未指名是哪些國家。

根據路透社表列，美國的前15大貿易夥伴包括墨西哥、加拿大、中國、德國、日本、南韓、台灣、越南、英國、印度、荷蘭、愛爾蘭、義大利、法國、巴西。

班森特還表示，各國藉由減少他們現行的貿易障礙，將有機會避免遭課徵較高額的關稅。

這名白宮官員被問到財長上述的說法時加以澄清：「計畫是於4月2日頒布關稅政策。」

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「除非關稅與非關稅障礙是對等的，或者美國的關稅更高，否則對等關稅將生效。」

這名官員指出，川普政府期盼，宣布課徵對等關稅將促使受影響的國家提議協商，以降低他們各自的關稅或非關稅措施；並說，印度已經率先設法因應美國的舉措。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1140320

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#對等關稅
（中央社製圖）
（中央社製圖）
（中央社製圖）
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